El tenis peruano en la cancha: ¿A cuánto asciende el potencial del cotizado deporte en nuestro país?

En el circuito de tenis masculino están, por ejemplo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dos jóvenes figuras con un nivel de dominancia digno de destacar: en los últimos dos años ambos han disputado casi todas finales de los Grand Slams, repartiéndose los títulos sin dejar ‘chances’ a sus oponentes. Ambos sostienen puntajes significativamente superiores al resto del top 10 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Mientras tanto, en el tenis femenino profesional destacan diversas figuras como Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff y Amanda Anisimova, quienes ilusionan a miles de niñas y jóvenes que aspiran a practicar este deporte.

Alfredo Valverde, gerente general y socio fundador de IGMA Sports -empresa de marketing deportivo, representación de atletas y organización de eventos deportivos- resalta que, al igual que en el mundo, el consumo de tenis profesional en el Perú ha crecido de forma importante, despertando el interés de muchas personas por practicarlo. “A nivel global, en mi opinión, el efecto Alcaraz - Sinner ha ayudado mucho para que niños, niñas y adultos se enganchen con el tenis, lo sigan y lo practiquen. Hay un ‘boom’ global ahora mismo”, reflexiona, haciendo referencia a los tenistas que algunos ya reconocen coloquialmente como el ‘big 2’.

David Ruiz, director y cofundador de Inyogo, coincide con que el mayor interés por este deporte se ha percibido, también, en nuestro país, gracias al crecimiento profesional de tenistas que pertenecen al circuito de tenis peruano: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas. Su desempeño a nivel profesional, detalla Ruiz, ha contagiado el interés por practicar y aprender sobre tenis a nivel local, sin importar la edad o cercanía al mundo deportivo.

“Yo veo que hay bastantes grupos, desde jóvenes hasta muchas mujeres y hombres arriba de 40 años, que están jugando recurrentemente este deporte y que tienen interés en participar en torneos. A nivel ‘amateur’, por este ‘momentum’, creo que el deporte está agarrando un nuevo impulso. En algunos sectores sin duda viene en aumento”, considera Ruiz, subrayando el importante rol que han tenido diversos tenistas peruanos en dicho avance.

Luis Horna, uno de los principales promotores del deporte de raqueta en el país, campeón del título de dobles en Roland Garros 2008, menciona a ‘Juanpi’ Varillas como una de las principales figuras del tenis peruano en los últimos años, llegando a ocupar un lugar importante entre un grupo selecto de tenistas a nivel local. Valverde recuerda que hace dos años ‘Juanpi’ figuraba en el puesto 60 del mundo y disputaba los cuatro Grand Slams; obteniendo su mejor resultado en Roland Garros 2023, donde cayó contra el imponente Novak Djokovic en octavos de final.

Gracias al mayor acceso al tenis por TV y ‘streaming’, y ante una presencia más activa del mundo deportivo en redes sociales, Horna y Valverde consideran que más peruanos pudieron seguir la carrera de Varillas; un aspecto que habría incidido en el apetito por más raquetas reconocidas en nuestro país.

Así, en los últimos dos años se sumó, también, el crecimiento de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, dos jóvenes promesas (ambos tienen 21 años) con una carrera ascendente en el circuito del tenis profesional. Bueno está muy cerca de tocar el top 200 del ranking ATP; mientras que Buse, la primera raqueta peruana en la actualidad, se aproxima con fuerza al top 100 del ATP (su actual ranking es 107 del mundo).

“Esto hace que haya mucho más interés del consumidor peruano por seguir el tenis profesional. Es clave tener figuras locales en el circuito”, comenta Valverde. Y, por supuesto, ello se traslada en un mayor interés por organizar torneos de tenis en el país.

De hecho, Engie, empresa que patrocinó al equipo peruano de tenis en la Davis Cup y que auspicia otros torneos, afirma que las competencias en el país también son clave, ya que permiten que los jugadores sumen puntos, jueguen en casa frente a rivales internacionales y tengan mayor exposición.

Mientras tanto, IGMA Sports organiza los torneos del ATP Challenger Tour, que son dos al año. La inversión para ello, cuenta el ejecutivo, es superior a los US$500.000; y este 2025, según Valverde, el retorno ha sido extraordinario, dado que realizaron en Lima tres torneos de este Tour (la capital fue sede de Los Inkas Open, un ‘challenger’ que cambió de sede de Guayaquil a nuestro país por temas de seguridad).

Para llevarlos a cabo, comenta Valverde, conseguir auspicios siempre es un reto. “Organizar un torneo del circuito ATP requiere que la empresa privada se involucre”, apunta. En medio del buen momento de los tenistas peruanos, resalta, el interés de las marcas por el tenis está en ascenso.

Valverde comenta que los ingresos por taquilla en un torneo del ATP Challenger en Lima cubren hasta el 15% de la inversión. Es así que el otro 85% de los gastos de cada torneo es respaldado por auspicios, derechos de transmisión y el apoyo de la Federación Peruana de Tenis. “La inversión de la empresa privada es clave para organizar y sostener estos eventos internacionales. Y no solo para los eventos, sino también para financiar la carrera de los chicos. Es un deporte costoso”, anota.

De hecho, Engie -que auspicia a la Federación Peruana de Tenis y al equipo Peruano Copa Davis desde hace dos años, y a nivel global auspicia el Roland Garros- detalla que sus recursos se destinan a que el equipo peruano de tenis tenga lo necesario para entrenar y competir, debido a las cuantiosas inversiones que este deporte requiere.

Lo más significativo, cuenta la compañía, es el acceso a un centro de entrenamiento adecuado, contar con un equipo de profesionales (entrenador, preparador físico, fisioterapeuta, entre otros) y cubrir los costos de viaje, que incluyen pasajes, hospedaje y alimentación. Según diversas estimaciones alcanzadas por Engie, el presupuesto anual para que un tenista profesional pueda competir y desarrollarse a nivel profesional -y en una escala óptima- oscila entre US$85 mil y US$100 mil; un monto significativo para la gran mayoría de deportistas.

Desde IGMA Sports precisan que la cifra, incluso, puede superar los US$120 mil solo para prepararse y competir en torneos de la ATP que permitan sumar una importante cantidad de puntos en el ranking; así como en invertir el tiempo necesario para disputar torneos de mayor nivel.

¿Cuánto representan los auspicios de dicho presupuesto? De acuerdo con IGMA Sports, las cifras varían por cada jugador, pero “la idea es cubrir con los auspicios más del 50% de sus gastos anuales”, explica Valverde. Así, precisa que las fuentes de ingresos para los tenistas son: auspicios, premios que gana en los torneos y el apoyo de la Federación Peruana de Tenis.

Los premios también varían significativamente a nivel de torneos profesionales: en el circuito de los ATP Challengers, el ‘prize money’ total puede variar entre los US$60.000 y los US$250.000; mientras que, en contraste, el ‘prize money’ total de los cuatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open) que se disputan al año pueden llegar a más de US$90 millones, con los ganadores de dichos torneos llevándose hasta US$5 millones (antes de impuestos).

Para muchos tenistas, superar la clasificación de un Grand Slam puede ser económicamente significativo: con solo disputar la primera ronda de individuales del US Open, por ejemplo, el monto a recibir llega a cerca de US$110 mil, y un jugador que pierde en la primera ronda clasificatoria en dichos torneos puede llegar a recibir US$27.500 aproximadamente. No obstante, Valverde destaca que, como se participa de acuerdo al puesto que cada tenista ocupa, los más beneficiados son, en general, los que ocupan el top 100 del ranking ATP.

Relación: marcas y tenistas

Impulsar el tenis en el Perú, al igual que otros deportes que están fuera del ámbito futbolístico, es una labor compleja y repleta de desafíos en el camino. Para Horna, uno de los principales retos reside en la falta de cultura de inversión en el deporte en nuestro país, y el desconocimiento sobre el retorno que dichas inversiones pueden generar a nivel de marketing y desarrollo; una visión que, en ciertos ámbitos, ha variado en otros países de la región.

“En países como Brasil, Chile o el mismo Ecuador, mis colegas que están en la organización de eventos deportivos se sorprenden cuando les digo que a nosotros nos cuesta salir a vender dos eventos profesionales como los ‘challengers’ que organizamos aquí”, cuenta Horna. “Hay aspectos que tienen que cambiar a nivel estructural para que el panorama sea distinto, tanto a nivel de educación, valores y hasta salud”, añade.

También está el reto de potenciar el tenis femenino, que crece de manera más lenta en el Perú, ya que, como sostiene Valverde, hoy el interés del consumidor peruano y de las marcas está basado principalmente en el tenis masculino.

Un aspecto adicional reside, también, en el elevado costo de practicar tenis, especialmente a nivel profesional. Es ahí donde la relevancia de los auspicios entra a tallar.

A la fecha, diversas marcas ya vienen apostando por el tenis en el Perú. Es el caso de Sporade, marca del Grupo AJE, que incursionó en el tenis auspiciando diversas competencias, como los partidos de clasificatorias de la Copa Davis cuando se juegan en el Perú, los ATP Challengers, torneos organizados por la Federación Peruana de Tenis y torneos de clubes privados.

“Estas alianzas nos permiten consolidar una relación de largo plazo. Durante los torneos, acompañamos a los jugadores en distintos momentos clave del evento, asegurando una hidratación adecuada y desarrollando activaciones con el público”, comenta Erika Córdova, Gerente de Marketing de AJE en Perú.

La ejecutiva recuerda que Sporade fue el hidratador oficial de la serie este año en el partido frente a Portugal, donde el Perú clasificó a las Qualifiers del Grupo Mundial del 2026. Años atrás, la marca también trabajó con Varillas.

Por su parte, Engie, que mantiene una apuesta por el tenis profesional a nivel global, también está auspiciando a la joven tenista peruana Lucciana Pérez, finalista de Roland Garros Junior en el 2023. Este año, Engie también auspició los torneos Lima Challenger y Asia Open. “Para nosotros, invertir en estos torneos es una forma de reforzar la visibilidad del tenis peruano y de respaldar eventos que suman a la promoción del deporte”, comenta la empresa.

Por el lado de Herbalife, su apuesta por el tenis se refleja en el apoyo brindado a ‘Nacho’ Buse. “Estamos con él desde sus inicios, [fuimos] su primer patrocinador cuando aún no tenía ranking”, comenta Luis Correa, director de Herbalife Perú. El ejecutivo refiere que la marca busca patrocinios auténticos, que sean personas involucradas con la marca y positivas para la sociedad.

¿Habrá mayor inversión de Herbalife por Buse? “El mercado tiene sus valoraciones, y cuando un atleta va avanzando, sin duda, hay presiones diferentes. Tenemos que ir cambiando los valores para acompañar ese crecimiento. Los montos de auspicios son variables”, cuenta Correa a Día1. Si bien prefiere no revelar cuánto invierte la marca en su auspicio, sí apunta que es una parte importante de la inversión que la firma destina en su presupuesto de marketing, resaltando que buscan que sean contratos de largo plazo para afianzar su relación con el atleta.

En adelante, Engie enfatiza que queda para este año un evento adicional junto a la Federación Peruana de Tenis en diciembre; y de cara al próximo, la empresa asegura que mantendrá su apuesta por el tenis nacional. “Seguiremos evaluando oportunidades con la Federación y con otros eventos que impulsen al equipo peruano y fortalezcan el deporte en el país. Además, siempre estamos atentos a nuevos talentos peruanos en tenis y otros deportes“, indica.

En tanto, Córdova, de Sporade, comenta que se enfocarán en fortalecer el desarrollo competitivo apostando por los torneos nacionales e internacionales que promuevan el crecimiento del tenis en el país. El principal reto, agrega, sigue siendo la infraestructura y el acceso, pues el tenis requiere canchas, entrenadores y participación en torneos internacionales, lo que implica una inversión significativa. “También es necesario promover la práctica desde edades tempranas, impulsando academias y circuitos juveniles que permitan identificar y potenciar talentos”, explica.

David Ruiz, de Inyogo, considera que el deporte de raqueta está avanzando en un buen camino, con empresas como IGMA Sports que tienen el conocimiento necesario para continuar desarrollando el ecosistema. De hecho, sobre la transmisión, Valverde remarca que en el IGMA Open, ‘challenger’ que se disputó en noviembre, un canal de señal abierta transmitió las semifinales y la final en vivo, un aspecto importante para continuar promocionando este deporte.

“El reto es seguir creciendo, aprovechar este momento, sumar más marcas y transmisión, y que eso justamente haga que estos eventos se fortalezcan. Tener jugadores en el top 100 y 200 es muy interesante, así como buenos resultados en la Copa Davis. Hay aún espacio para dinamizar esta industria deportiva”, puntualiza Ruiz.