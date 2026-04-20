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Resumen

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Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza el uso indebido de los descansos médicos. | Foto: ANDINA.
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, analiza el uso indebido de los descansos médicos. | Foto: ANDINA.
Por Germán Lora

¿Todo descanso médico justifica la ausencia del trabajador en el centro de trabajo? La respuesta es no. Los empleadores se encuentran facultados para verificar si – en los hechos – el trabajador que presentó un descanso médico lo utilizó correctamente.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.