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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el valor de las promesas. (Foto: Andina)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el valor de las promesas. (Foto: Andina)
Por María Rosa Villalobos

El último viernes el MEF publicó el Marco Macroeconómico Multianual. Los 5 puntos porcentuales adicionales de crecimiento de la inversión privada proyectada para este año es una de las cifras más resaltantes del documento; pasa de 5,5% a 10,5%. Este incremento se explicaría, sobre todo, por los US$7 mil millones de inversiones en proyectos mineros y el dinamismo de la inversión no minera. Esta situación está detrás del alza del crecimiento económico estimado por el ministerio (de 3,2% a 3,4%).

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