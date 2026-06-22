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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el VAR de la economía peruana.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el VAR de la economía peruana.
Por María Rosa Villalobos

¿Será el mismo santo que llevó al Perú a Rusia el que protege las cifras de la economía peruana? Un poco de ese ánimo mundialista fue el que trajo el reporte de inflación del BCR, que mostró no solo un ajuste al alza para el crecimiento, sino también para la inversión privada con 3 puntos porcentuales adicionales.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.