¿Será el mismo santo que llevó al Perú a Rusia el que protege las cifras de la economía peruana? Un poco de ese ánimo mundialista fue el que trajo el reporte de inflación del BCR, que mostró no solo un ajuste al alza para el crecimiento, sino también para la inversión privada con 3 puntos porcentuales adicionales.

Por su lado, la proyección del déficit fiscal no fue dramática, quedando en un 1,8% para este año, a pesar del incremento del gasto corriente, debido a los fortalecidos ingresos fiscales generados como consecuencia de los altos costos de los metales.

Esta presentación reconfirmó algo que parece una anecdótica tendencia: cuando algo no va del todo bien, dentro o fuera del Perú, la economía nos regala sorpresas que nos mantienen a flote. Tal como en los últimos minutos de un partido. Así, incluso considerando la severidad prevista de El Niño Costero, el impacto proyectado por la autoridad es de 0,7 - 0,8 puntos porcentuales para el 2026. Nada que no se pueda manejar. Este reporte fue un sano recordatorio del valor de la fortaleza de las entidades públicas, su autonomía, y un liderazgo que permite que el BCR goce de una reputación sólida.

Sin embargo, no hay que olvidar que la solidez de los números no debe ni puede inducir a complacencia o excesiva flexibilidad. Nuestra dependencia de los precios de los metales expone al país a choques que no controlamos. El incremento proyectado de la inversión privada es alentador, pero requiere un entorno institucional estable, seguridad jurídica y progreso en infraestructura pública que pueda convertirse en empleo y productividad sostenible. Además, la moderación del déficit fiscal ofrece margen, pero ese espacio debe usarse para realizar inversiones eficientes, tanto en obra pública como en bienestar social para los más vulnerables.

Si el Estado administra bien esos recursos, el crecimiento será más transversal y menos volátil. Y es que, como en el fútbol, el azar puede ayudar, pero es la solidez institucional con la que se construyen políticas públicas correctas que definen y encauzan transformaciones y desarrollo.