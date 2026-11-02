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Hoteles y propietarios de casas de playa preparan su oferta para el verano 2027 mientras siguen las previsiones de El Niño. (Mincetur)
Hoteles y propietarios de casas de playa preparan su oferta para el verano 2027 mientras siguen las previsiones de El Niño. (Mincetur)
Por Melissa Rodríguez Enciso

En la costa norte, la preparación del verano 2027 combina planes para mantener las tarifas hoteleras, reservas más pausadas en algunos establecimientos y medidas para sostener la operación ante El Niño. La temporada pone en juego tanto los ingresos de los alojamientos como las compras y la contratación de servicios que generan en los balnearios; desde el abastecimiento de productos hasta el transporte y el mantenimiento.

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