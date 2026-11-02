En los alquileres de playa, los propietarios también buscan diferenciar su oferta mediante servicios durante la estadía. RE Propiedades identifica en Piura, Tumbes e Ica una mayor presencia de viviendas que incorporan chef, limpieza y atención a los huéspedes.

En la playa El Ñuro, en Los Órganos (Piura), Norte Suites Boutique había previsto aumentar sus tarifas y crecer alrededor de 6% en ocupación y 12% en ingresos frente al verano de este 2026. Ahora contempla mantener los precios de la temporada anterior y evaluar cómo responde el mercado.

“Actualmente observamos un ritmo de reservas más pausado respecto de temporadas anteriores, con una tendencia hacia decisiones de viaje más cercanas a la fecha de llegada”, explica José Francisco Guerrero, director comercial de Norte Suites Boutique.

Aranwa también prevé mantener sus tarifas en Vichayito. La cadena solo contempla un incremento para Paracas, de entre 5% y 8%, mientras que sus demás establecimientos conservarían niveles similares a los del verano 2026.

“En Aranwa Vichayito esperamos resultados similares a los registrados en el verano del 2024, mientras que en Aranwa Paracas estimamos un crecimiento del 5% en comparación con este año”, señala Gonzalo Calderon, CEO de Aranwa Hotels, Resorts & Spas.

En Tumbes, Carlos Viñas de Vivero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Tumbes (Caretur), advierte una disminución de las reservas para las fiestas de fin de año. Considera que la incertidumbre sobre las lluvias influye en las decisiones de los visitantes y también mantiene cautelosos a quienes evalúan invertir.

“Los bancos, financieras, inversionistas y privados se encuentran indecisos y avanzan lento”, sostiene.

El peso de la temporada

Viñas estima que el gasto turístico durante el verano puede alcanzar S/80 millones en Tumbes con una ocupación media. Su cálculo considera un gasto diario de entre S/250 y S/800 por persona. Para la región, identifica esta temporada como la de mayor importancia económica dentro de un calendario que también comprende el avistamiento de ballenas y los feriados peruanos y ecuatorianos.

“El verano representa aproximadamente el 40% de nuestros ingresos anuales y constituye una de las temporadas más importantes para la operación”, explica Guerrero. El establecimiento de 14 suites contribuye a la actividad de El Ñuro y Los Órganos mediante compras de productos regionales y contratación de servicios de pescadores artesanales, agricultores, transportistas y operadores locales.

Aranwa también identifica a productores, proveedores, transportistas y operadores turísticos entre los negocios que participan de la actividad de sus hoteles. La incorporación de insumos regionales a su propuesta gastronómica forma parte de esa relación con cada destino.

Viñas explica que una mayor llegada de visitantes impulsa la contratación de personal, las compras de víveres y productos de ferretería, así como los trabajos de mantenimiento. Son actividades cuyo movimiento depende de la ocupación de los alojamientos y de la permanencia de los viajeros en los balnearios.

“Según encuestas a usuarios, cerca del 50% del gasto que no se destina a alojamiento se realiza directamente en los vecindarios o localidades donde se hospedan los viajeros”, señala Airbnb. La cifra corresponde a la información de impacto económico del 2025 que presenta la empresa.

La actividad de anfitriones y huéspedes de Airbnb aportó un estimado de S/4.200 millones al PBI peruano durante el 2025, según cálculos internos de la firma tecnológica. La estimación comprende su actividad en todo el país y permite dimensionar el negocio del alojamiento a través de la plataforma más allá de la temporada de playa.

En el sur de Lima, Sandor Vidal, director de Consultoría e Investigación de RE Propiedades, identifica al Boulevard de Asia como el principal eje comercial para quienes alquilan casas de playa. Explica que el delivery amplía las posibilidades de abastecimiento desde ese centro comercial, aunque los huéspedes todavía suelen comprar provisiones antes de llegar y salir nuevamente cuando necesitan productos. El funcionamiento del Boulevard durante todo el año, añade, sigue siendo un objetivo que no se alcanza plenamente.

Preparar la operación

Norte Suites desarrolla un proyecto de aproximadamente S/100.000 para instalar paneles solares y baterías. Guerrero explica que la inversión busca fortalecer la autonomía energética del hotel, reducir su dependencia del suministro convencional y mejorar la eficiencia operativa.

El establecimiento realiza mantenimiento preventivo y contempla posibles dificultades de acceso, comunicación y abastecimiento dentro de su planificación. Según Guerrero, la vía afirmada que conecta el hotel con la Panamericana se mantiene transitable. El hotel también permite modificar las fechas de viaje, de acuerdo con las condiciones de reserva.

Norte Suites Boutique, ubicado en la playa El Ñuro, contempla mantener sus tarifas para el verano 2027. (Foto: El Comercio)

“La renovación de Aranwa Vichayito representó una inversión de aproximadamente S/23 millones, destinada a fortalecer nuestra infraestructura y elevar la experiencia del huésped”, señala Calderon. La intervención incluyó 24 nuevos chalets y nueve bungalows remodelados, para una oferta total de 33 habitaciones. También se incorporó una piscina infinita y se renovaron sus espacios gastronómicos.

La renovación de Aranwa Vichayito comprendió 24 nuevos chalets y la remodelación de nueve bungalows.

La cadena continúa evaluando inversiones adicionales para el 2027, cuyos montos y plazos todavía están por definirse. Calderon señala que las previsiones climáticas son una variable que siguen de cerca, especialmente en Vichayito. Destaca la importancia de revisar las instalaciones, disponer de suministros esenciales y coordinar con autoridades y proveedores ante posibles dificultades operativas.

Fuera de los hoteles, Viñas pone el énfasis en la continuidad de los accesos y en el mantenimiento preventivo de quebradas, acequias y cunetas. Son trabajos que requieren intervención de las autoridades y que considera prioritarios para sostener la actividad de la temporada.

Alquileres con más servicios

Airbnb registra un mayor interés por distintos destinos de playa como antecedente de la próxima temporada. Para las estadías del verano 2026, las búsquedas en la plataforma aumentaron más de 70% hacia San Bartolo, cerca de 40% hacia Punta Sal y más de 30% hacia Punta Hermosa. Las cifras corresponden a búsquedas para la temporada anterior, no a reservas concretadas para el verano 2027.

En el alquiler de casas de playa, Vidal señala que hasta octubre RE Propiedades no recoge información que indique una caída relevante de reservas o cancelaciones en el norte. No descarta que se produzcan cambios conforme evolucione el escenario climático en cada destino.

En las playas del norte, el precio de oferta promedio de las casas analizadas por RE Propiedades alcanza US$4.199 por mes y US$1.776 por semana. Dentro de la oferta estándar, el promedio semanal es de US$2.552 en Tumbes y US$1.086 en Piura. Son inmuebles con distintas ubicaciones, capacidades y características.

En los departamentos de playa del norte, los precios de oferta promedian US$5.573 mensuales y US$1.253 semanales, según los registros de la consultora.

En la oferta analizada por RE Propiedades al sur de Lima, el precio promedio de una casa por temporada completa se ubica en US$14.672, un 2,6% más que para el verano anterior. El promedio mensual alcanza US$4.864 y el semanal, US$1.794. Este último aumenta 21,8%, aunque la consultora observa cada vez menos unidades ofrecidas por semana y señala que parte de los propietarios prefiere asegurar el ingreso de una temporada completa.

Para Año Nuevo, el precio de oferta promedio de las casas de playa del sur de Lima alcanza US$2.290, un 27,6% más que el promedio semanal regular, según RE Propiedades. Los valores van desde US$1.750 en Lurín hasta US$3.000 en Cerro Azul.

Los precios de oferta de los departamentos de playa del sur de Lima también aumentaron, según el reporte. Así, el promedio por temporada alcanza US$13.095, un 0,9% más que para el verano 2026, mientras que el mensual llega a US$3.307, con un incremento de 7,7%.

El alquiler de casas de playa incorpora propuestas con limpieza y atención durante la estadía, según RE Propiedades. (Foto: Shutterstock)

En su reporte de playas en provincias, RE Propiedades identifica viviendas que incorporan atención durante la estadía. Chef privado, limpieza diaria, barman y seguridad forman parte de los servicios de las propiedades que clasifica como Deluxe. Representan aproximadamente el 10% de los registros y se encuentran en destinos como Cabo Blanco, Máncora, Punta Sal y Paracas.

“No es que recién esté apareciendo, pero en volumen ya está tomando un poco más de fuerza”, explica Vidal.

La consultora registró un caso en el norte el año pasado y ahora encuentra más alternativas y en más destinos. La oferta proviene principalmente de particulares y establecimientos repotenciados que incorporan servicios, sin una marca común que agrupe las propiedades.

Según Vidal, estas casas pueden reservarse por días y, dependiendo de la ubicación, ofrecen actividades adicionales de pago, como paseos en embarcaciones y paquetes turísticos. “Es una oferta que no solamente se restringe a enero, febrero y marzo, que son los clásicos meses de verano en nuestro país”, señala.