El verano empieza antes: crece la demanda y se diversifica el mercado de casas y departamentos de playa al sur de Lima

“El movimiento arranca cada vez más temprano”, comenta Sandro Vidal, director de Consultoría e Investigación de RE Propiedades. “Antes los alquileres se cerraban en noviembre. Ahora en setiembre la mayoría ya está comprometida.” Según el especialista, el mercado mantiene estabilidad pese al incremento de oferta y precios, impulsado por un público que busca pasar más tiempo junto al mar.

Según Vidal, la temporada formalmente va de diciembre a Semana Santa, aunque la ocupación efectiva dura entre tres y cuatro meses. “El formato (de alquiler) semanal se reduce porque la gente busca quedarse más tiempo. El teletrabajo, la educación virtual y los estilos de vida más flexibles lo permiten. La playa ya no se usa como escape, sino como una extensión de la ciudad”, explica.

Una oferta más amplia y diversificada

El corredor sur de Lima sigue siendo el epicentro del mercado. Asia concentra el 62% de la oferta de casas en alquiler, seguido de Cerro Azul, con 14% y Punta Hermosa, con 12%. En total, la oferta se distribuye en 42 playas del sur de Lima, desde Santa María del Mar hasta Cerro Azul, con precios que varían según ubicación, tamaño y servicios.

Las casas registran valores de alquiler entre US$4.800 y US$36.000 por temporada completa, mientras los departamentos se alquilan desde US$5.000 hasta US$24.000. Las rentas promedio alcanzan US$14.299 en casas y US$12.984 en departamentos, según RE Propiedades.

Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania, confirma que la demanda se reparte entre más balnearios. “Cada año vemos un mayor interés por zonas intermedias, no solo las tradicionales. Los usuarios están explorando alternativas más accesibles y mejor conectadas. Balnearios como San Bartolo, Punta Hermosa y Pucusana muestran una actividad sostenida”, señala.

Casa de playa en Punta Hermosa. Foto: Urbania

El portal reporta un crecimiento de 18% en la demanda de alquileres frente al verano anterior. “Las familias priorizan disponibilidad y servicios antes que precio, y prefieren contratos largos para todo el verano. También notamos una búsqueda anticipada y más planificada”, indica Barredo.

Vidal complementa que el desarrollo de infraestructura ha impulsado esta redistribución. “Zonas como Cerro Azul y Punta Hermosa cuentan con nuevos complejos y servicios, lo que permite que la demanda se reparta mejor”, afirma.

Nuevos hábitos, nuevas viviendas

El cambio responde tanto a nuevos hábitos laborales y familiares como a la expansión de servicios en los balnearios del sur. Las inmobiliarias también adaptan su oferta a un público que ya no busca un espacio solo para el descanso. “La casa de playa se ha vuelto un bien más dinámico”, sostiene Manuel De la Barrera, gerente central comercial de Menorca Inversiones. “Hay familias que la habitan fines de semana, otras por meses y algunas que la rentan el resto del año. Diseñamos proyectos que se adaptan a esa movilidad y al uso flexible”, dice.

Desde Leven Grupo Inmobiliario, su CEO y gerente general, José Antonio Choquevilca, explica que el público ha cambiado. “El comprador de hoy busca descanso y conexión sin desconectarse del trabajo”, afirma. “Por eso desarrollamos proyectos que integran servicios de bienestar y convivencia, como el Beach Wellness Club Residencial en San Bartolo, con hotelería, ‘coworking’, gimnasio y spa, en alianza con el Hotel Narea. Los servicios premium ya forman parte de la decisión, tanto para quienes usan el departamento como segunda vivienda, como para quienes lo ven como inversión de renta temporal”, advierte.

(Foto: Julio Reaño | GEC)

Para Jorge Rubiño, gerente comercial de Arellano Consultoría para Crecer, la transformación es estructural. “El limeño ya no ve la playa solo como destino vacacional. Busca equilibrio entre descanso y productividad, comunidad y bienestar. El alquiler de playa se formaliza (se ordena y planifica más) porque el consumidor amplió su horizonte de uso”, explica.

El informe de RE Propiedades respalda esa tendencia. Los departamentos de playa mantienen precios estables por temporada, pero los formatos mensual y semanal suben 0,9% y 2,4%, respectivamente, lo que muestra una preferencia por estadías más prolongadas.

Los analistas apuntan que ese comportamiento no solo redefine la demanda, sino también la manera en que se gestiona la oferta.

Rubiño precisa que este cambio también se refleja en la profesionalización de la oferta. Asimismo, que hay más actores formales, más contratos claros y una demanda más informada. “El usuario ya no busca solo pasar el verano, sino integrarse a una comunidad costera que le permita combinar trabajo, descanso y convivencia”, indica.

Vidal coincide en que el mercado de playa ya no depende del veraneante de enero. “Depende del limeño que quiere cambiar de aire sin salir de Lima. Y eso ha extendido el verano, pero también la manera de vivirlo”, dice.

Según el informe, la oferta formal de casas y departamentos se mantiene sólida, mientras la demanda aumenta 4,2% frente al año pasado. Además, el segmento medio-alto es el más activo, y las viviendas con piscina, terraza y acceso directo al mar son las más buscadas. Las inmobiliarias reconocen que la consolidación del corredor sur responde tanto al desarrollo urbano como a un cambio de mentalidad.

“La playa se ha convertido en una forma de vida que se planifica con tiempo. Hoy no se trata solo de veranear, sino de habitar”, resume Barredo.