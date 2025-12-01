Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso

Escucha la noticia

00:0000:00
El verano empieza antes: crece la demanda y se diversifica el mercado de casas y departamentos de playa al sur de Lima
Resumen de la noticia por IA
El verano empieza antes: crece la demanda y se diversifica el mercado de casas y departamentos de playa al sur de Lima

El verano empieza antes: crece la demanda y se diversifica el mercado de casas y departamentos de playa al sur de Lima

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El verano se anticipa en la costa sur de Lima. Los precios de alquiler suben, la oferta crece y los contratos registran periodos más largos. El informe de RE Propiedades revela que la renta promedio de casas de playa aumenta 2,5% por temporada, mientras los alquileres mensuales suben 5,1% y los semanales 4,8% frente al año pasado. La tendencia muestra un mercado estable, impulsado por un público que busca pasar más tiempo junto al mar.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC