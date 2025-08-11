El verdadero sentido del día del niño

Cada 17 de agosto, el Día del Niño nos invita a celebrar la infancia. Pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones que realmente necesitan las niñas y los niños para desarrollarse plenamente. ¿Estamos garantizando lo esencial en los primeros años de vida, cuando se define gran parte de su futuro?

Los primeros cinco años de vida son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona. En ese periodo se forma más del 85 % del cerebro y se definen muchas de las habilidades que los acompañarán a lo largo de la vida. Sin embargo, en el Perú, millones de niñas y niños aún no acceden a servicios esenciales de salud, nutrición o estimulación durante esta etapa clave.

Desde Aporta, la plataforma de innovación e impacto social de Breca, impulsamos el proyecto Volar con el objetivo de cambiar esta realidad. Lo hacemos mediante un trabajo articulado con empresas como Minsur, Rimac, Tasa y Qroma, en alianza con comunidades de distintas regiones del país, actores públicos y organizaciones aliadas. Sabemos que no existen soluciones mágicas, pero sí resultados concretos.

En Puno, por ejemplo, en solo un año, la prevalencia de anemia entre los niños atendidos por Volar —según encuestas a las familias beneficiarias— se redujo de 64% a 38%. Además, el 89% de los niños del grupo atendido tiene al día sus Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), frente a un 14% en el promedio regional. Estos avances muestran que, cuando se articulan esfuerzos y se pone a la infancia en el centro, el impacto no solo es posible, sino también sostenible.

Este Mes del Niño no se trata solo de celebrar, sino de comprometernos. De asegurar que cada niña y niño crezca con lo que realmente necesita para desplegar su potencial desde los primeros años de vida.

Porque si garantizamos que cada niña y niño despegue con las mismas oportunidades, no solo estaremos transformando su futuro. Estaremos transformando el país.