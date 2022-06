Embraer, una de las tres compañías más grandes de aviación a nivel mundial, se ha propuesto convertirse en una empresa carbono neutral al 2050 en sus operaciones globales y al 2040 en Brasil.

A través de una estrategia basada en la innovación, Embraer tiene como meta ser carbono neutral al 2050 a nivel global a pesar de ser una de las industrias más duras para realizar estos cambios enfocados en la sostenibilidad.

No es gratuito, por ello, que Carlos Alberto Griner, Vice President of People, ESG and Corporate Communications de Embraer, consideren que el corazón de la empresa corresponde a la tendencia mundial de gobierno ambiental, social y corporativo (ESG por sus siglas en inglés).

Alineado en este sentido Francisco Gomes Neto, President & CEO de Embraer, considera que el ESG no solo se trata de crearse metas para ayudar al planeta, sino que les permite a las empresas pensar y presentar nuevos productos que puedan desarrollarse y estén alineados a los intentos mundiales por ser más respetuosos y amigables con el medio ambiente.

Es así como en agosto del 2021 Embraer anunció públicamente sus objetivos de ESG, los cuales incluyen las operaciones neutras en carbono para el 2040, el uso de energías renovables, mayor adopción de Combustible de Aviación Sostenible (SAF por sus siglas en ingles) y desarrollo de tecnologías y productos bajos en carbono como, por ejemplo, propulsión eléctrica, híbrida, SAF e hidrógeno.

En 2021, Embraer consumió alrededor de 170.000 MVh a nivel mundial, el 67% de este fue consumido en Brasil, razón suficiente para que la empresa adquiriera el Certificado de Energía Renovable (REC) para el 2024 en Brasil, garantizando que el 100% de la electricidad adquirida por la compañía en el país carioca sea de fuentes renovables.

Además, la compañía se ha planteado que para el 2040, el 25% de su flota utilice 100% SAF y que el 80% sean usadas con una mezcla 30/70 de SAF y combustibles fósiles. Actualmente, 202 aviones Embraer utilizan SAFs con regularidad, entre ellos los aviones comerciales E190-E2 y E195-E2.

VIDEO RECOMENDADO

Embraer X

La gran apuesta de Embraer en el futuro próximo es, sin duda, Eve Holding, Inc. (EVE) con el que buscan explorar la Movilidad Aérea Urbana (UAM) de la mano con Porsche Consulting, Inc. para ayudar a definir la cadena de suministro eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), la estrategia macro global de fabricación y logística. Según Andre Stein, Co-CEO de EVE, se espera que el primer prototipo esté listo y volando para el 2026.

Embraer espera que EVE esté volando al 2026. / Embraer

Eve cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde el 10 de mayo de 2022, donde sus acciones ordinarias y warrants públicos cotizan bajo los tickers “EVEX” y “EVEXW”.

Mientras, la nueva generación de aviones comerciales de Embraer, los conocidos E2, que fueron pensados y diseñados para ser más sostenibles en varios sentidos ya se encuentran surcando los aires. Los E2 producen 65% menos de ruido que el resto de los aviones y son capaces de reducir en 15.000 toneladas sus emisiones de CO2 al año. Tal como comunica Embraer, esperan que esta nueva flota esté operando al 100% con SAF este año.