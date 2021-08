Conforme a los criterios de Saber más

Ante la pandemia, muchas empresas congelaron los aumentos salariales que tenían programados o incluso recortaron los sueldos. Así, a diferencia de otros años en que se ven incrementos, el Estudio de Remuneración 2021 elaborado por Page Personnel –unidad de Page Group enfocada en el reclutamiento de profesionales para posiciones de entry level a gerencias medias– da cuenta de que los salarios se mantuvieron en el mismo nivel.

Este tipo de contratación de profesionales, de hecho, ha sido el más dinámico desde que inició la pandemia, precisa Álvaro Bellido, Executive Manager en Page Personnel. “La coyuntura ha generado este cambio de mindset y las empresas han salido a buscar a gente que tenga más conocimiento digital. Y obviamente es más barato invertir en personas para puestos de entrada o coordinaciones o jefaturas, que para puestos gerenciales”, explica a Día1.

En es línea, comenta que la tendencia más importante ha sido la alta demanda por perfiles tecnológicos para todas las industrias: puestos de developers, back ends, scrum masters y desarrollo web están entre los más solicitados (y lo seguirán estando). Por ello, las que son tradicionalmente ‘poco digitales’ como salud, construcción o educación, están interesadas en encontrar estos talentos digitales y acompañarlos con herramientas que permitan digitalizar los procesos de selección, según Sebastián Ausin, Country Manager de Buk Perú.

Según el estudio de Page Personnel, uno de los puestos de finanzas y contabilidad más demandado es el de analista de pricing, pues las firmas están buscando formas de ser rentables. Asimismo, indica Bellido, el abogado laboralista es también uno de los más pedidos ante la rotación de personal y las políticas de suspensión perfecta que aún muchas están adoptando.

En tanto, en el rubro de ‘healthcare’, hubo una gran búsqueda de personal mientras el sector público y privado competían ante la escasez de estos talentos. “Si un médico ocupacional ganaba S/6 mil, conseguía trabajo por S/11 mil en pandemia. A nivel de enfermeras, las intensivistas y generales también aumentaron sus salarios hasta en 40%”, indica y añade que estos saltos salariales ya se han normalizado.

Las posiciones relacionadas a análisis de la información, ya sea posiciones de CRM, posiciones de mercado o ‘Business Intelligence’ también han sido muy solicitadas. “Ahora las buscan para tener une visión más estratégica y aprovechar de forma eficiente la base de datos y ser más rentables”, comenta.

En cuanto a ventas y marketing, los profesionales del sector se han visto beneficiados pues las empresas implementaron su canal de ‘e-commerce’, haciendo repercusión en la logística de la firma y creando nuevas posiciones que pueden llegar a obtener S/15.000 al mes en empresas muy grandes.

El factor COVID-19 ya no está afectando la contratación de personal de las firmas, pero sí lo hace la coyuntura política, manteniendo los planes de las firmas en cautela mientras esperan las decisiones que tome el nuevo Gobierno. No obstante, Bellido se mostró optimista sobre las colocaciones una vez el panorama esté más claro. “Las multinacionales ya están acostumbradas a operar en mercados de izquierda, no es algo que los asuste a menos que haya alguna política muy radical. Si es una política de izquierda moderada las multinacionales se quedarán acá”, indicó.

En esa línea, Daniel Falcón, fundador y CEO de Neo Consulting, comenta que las empresas apostarán por continuar con las contrataciones de perfiles digitales, aún en esta coyuntura incierta. “Pero algo que es mucho más claro es que con la incertidumbre actual se está contratando talento flexible, con consultoras que te dan [a los colaboradores] por seis meses o la duración del proyecto”, agrega.

Tendencias: En búsqueda de perfiles escasos

Trabajo remoto. Cada vez es más común que las multinacionales realicen contratos internacionales para trabajar desde casa, en perfiles especializados en tecnología, señala Bellido.

De otros rubros o el exterior.El sector farmacéutico busca candidatos de los sectores consumo masivo o retail, pues se han involucrado en posiciones de análisis de la información. También traen candidatos de otros países.

