“El Perú no se arreglará solo, lo tienen que hacer los líderes”

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp

Yo veo el siguiente proceso electoral como un parteaguas del futuro del Perú. En mi opinión, no será un proceso de derecha o izquierda, o modelo versus antimodelo. Será de la legalidad versus ilegalidad. Ante ese escenario, podemos terminar estando frente a un cóctel realmente explosivo.

Habrán 2.400 candidatos. No solamente no sabemos quiénes son y qué planes políticos hay. Es una oferta bastante poco profunda.

Y, frente a ello, a mí lo que más me preocupa es la demanda: el 70% de los peruanos no les interesa la política. Esa demanda con esa oferta puede ser explosiva si no hacemos algo los líderes empresariales. El Perú no se va a arreglar solo, lo tienen que arreglar los líderes. No esperemos que alguien más lo haga por nosotros.





Lamentablemente en el Perú la confianza se ha roto. Nadie cree en nadie. Hace unos años co-presidí un evento de Perú Sostenible y un profesor de Cambridge presentó un cuadro en el que un eje era la confianza entre los ciudadanos y sus líderes, mientras que el otro eje era la confianza entre los mismos ciudadanos. Era un cuadro de cuatro cuadrantes, y él decía que cuando el indicador se encontraba en la parte inferior, no existía confianza en nada. Adivinen dónde estaba el Perú. Mi pregunta fue ‘¿lo que me estás diciendo es que el Perú no tiene futuro?’ Su respuesta fue: ‘sí tiene, pero debes salir de ese cuadrante. ¿Y cómo sales? Con aquellos que tienen más confianza en sí mismos’. Ellos dan el primer paso para generar confianza en el otro sin necesariamente esperar algo a cambio. Eso creo que es lo que tenemos que hacer desde el sector privado.