—Statkraft acaba de anunciar el desarrollo de dos proyectos de energías renovables. ¿Dónde se ubican exactamente?

El primero está ubicado en Carumas (Moquegua), en una zona con una radiación que supera a la de cualquier otro proyecto o parque solar desarrollado por Sttakraft [en el mundo]. Se llama Lupi, y es un proyecto de energía solar con una capacidad instalada de 150 megavatios (MW). Y el segundo es un proyecto eólico, con óptimas condiciones de viento, una capacidad de 72 megawatts (MW) y posibilidades de expansión. Se llama Emma y está ubicado en Sechura (Piura).

—¿Qué expectativas tienen con ambos proyectos?

Esperamos empezar la construcción de Emma en el 2025. Esta duraría un año y medio y entraría en operación a finales del 2026. Y tendrá una segunda etapa cuya construcción y operación se iniciará dos años después.

—¿Y la construcción de Lupi?

El proyecto Lupi iniciaría construcción también en 2025 y entraría en operación comercial a finales del 2026. En nuestra línea de tiempo, emplearemos el 2023 y 2024 en dejar todo listo para la construcción y puesta en producción de ambos proyectos en el 2026.

—Hasta el año pasado ustedes venían evaluando varios proyectos eólicos y solares pero no tenían nada asegurado. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces?

El año pasado solo teníamos un proyecto en concreto, llamado Flug. Ahora, con dos proyectos en etapa avanzada de desarrollo, ya podemos pensar en fechas de inicio de construcción. Lo que hemos hecho ha sido ahorrar tiempo (5 o 6 años) con proyectos muy avanzados, que cuentan con estudios finales y permisos, para poder empezar muy pronto.

Statkraft planea iniciar la construcción del proyecto solar Lupi, localizado en Moqugua, en el 2025. Su objetivo es producir energía desde el 2026. (Foto: Statkraft)

—Por lo que entiendo, han adquirido dos proyectos en estado avanzado de desarrollo para construir más rápido. ¿Es así?

Así es. Hemos adquiridos dos empresas con proyectos que ellas han desarrollado desde cero. Y estimamos que, en el tema de construcción de estos proyectos, podemos invertir más de US$700 millones. La idea que tenemos con esto es que Statkraft tenga acceso a las mejores regiones del país para proyectos eólicos y solares.

—¿Cuánto costó la adquisición de estos proyectos?

El monto no lo puedo revelar porque es información confidencial, pero han sido adquiridos a Grenergy Perú. Lo importante es que con ambos proyectos tendremos una operación diversa que optimizará nuestra producción eléctrica. Esto quiere decir que la generación eólica complementará nuestra menor generación hídrica en época de estiaje, mientras que la solar contribuirá a nuestra producción hídrica en las horas de mayor radiación solar.

—¿Cuánto crecerá la capacidad instalada de la empresa con estas inversiones?

Prácticamente la duplicaremos. Nuestra capacidad actual son 450 MW, 100% de hidroeléctricas Inicialmente aportarán 222 MW, pero Emma tiene la posibilidad de una expansión mayor. Y, además, seguimos trabajando con otros proyectos, como Flug. Nuestra idea es tener una cartera de proyectos de más de 550 MW que estén cercanos a etapa de construcción, o ready to build, como decimos en el sector eléctrico.

—¿El objetivo de Statkraft es desarrollar únicamente proyectos de energías no convencionales?

Básicamente, proyectos eólicos y solares del tipo greenfield (desarrollados desde cero). Pero eso no impide que podamos adquirir otros activos hidroeléctricos en operación. Eso lo evaluaremos e su momento. Pero, en lo que respecta a proyectos para construir, nuestro foco serán los eólicos y solares.

—¿Emma y Lupi ya tienen contratos asegurados?

Eso es algo que no vamos a ver ahora necesariamente ahora porque se trata de proyectos que pueden vender el 100% de su producción al mercado spot. Por eso, que tengan contratos no es algo que nos quite el sueño hoy. Los retos importantes ahora son la tramitología y los aspectos sociales para poder construirlos, al igual que los estudios de ingeniería.

Statkraft opera nueve centrales hidroeléctricas en distintas regiones del país. Al cierre del 202 obtuvo un EBITDA de US$76,2 millones, 9% mayor que en el 2021.

—¿No les preocupa la conflictividad social? Lo menciono por el proyecto Emma que se encuentra en el sur.

Bueno, hasta ahora en el sector eléctrico no se ha visto ninguna alteración significativa, como en turismo y minería. Pero, yendo a tu pregunta, esta situación de inestabilidad sí genera incertidumbre y puede aminorar las iniciativas de inversión. Pero no es un problema solo de Statkraft, sino de todas las empresas. Sin embargo, tenemos bastante Fe en que el país va a llegar a un consenso que nos va a permitir retomar la calma y el camino del desarrollo. Por ello, como Sttakraft, mantenemos nuestra apuesta de seguir invirtiendo en el Perú. Y la mejor señal es la adquisición de estos dos proyectos en esta coyuntura.

—¿Cómo piensan financiar la construcción de ambos proyectos?

Eso aún no lo hemos visto, pero las espaldas financieras de la empresa, felizmente, son buenas. Tanto a nivel corporativo como local. Y eso tiene que ver con los resultados de Statkraft, que han sido alentadores.

—¿Cuáles han sido los resultados de Statkraft en el 2022?

En el 2022 vimos el efecto completo de la corrección de precios del gas natural. Esto ha hecho que el EBITDA de la compañía sea de US$76,2 millones, 9% mayor que en el 2021. En medio de eso hubo un efecto negativo que fue la escasez de recursos hídricos como consecuencia del Fenómeno de la Niña entre octubre y diciembre (del 2022). Pero, a pesar de eso, hemos mejorado el EBITDA y obtenido una facturación de US$170 millones, 10% más alta que la del 2021. Además, hemos efectuado inversiones de capital por US$12,5 millones, 56% más alta que en el 2021.

—¿Finalmente, qué considera que falta, todavía, para sacar adelante más proyectos de energías renovables?

Lo principal que pedimos es que la competencia se de en condiciones de libre mercado. Puede haber unos ajustes como el tema de la potencia para las plantas solares, pero son ajustes muy pequeños. No estamos de acuerdo en que haya una nueva licitación ad hoc para eólicas o solares. Eso fue en su momento, pero con la competitividad de estas tecnologías y la señal corregida de precios spot (costo marginal) es suficiente para que los inversores tomen el riesgo de invertir.