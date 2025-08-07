Siemens Electrical: “En este momento estamos participando en iniciativas de hidrógeno verde”, ¿cuáles son?

-¿En cuántos países de Sudamérica está presente Siemens Electrical? ¿Cuáles son los más relevantes?

Siemens está presente en 178 países del mundo y en todos los países de Sudamérica. Por tal razón, considero que ningún país es más importante que el otro en esta región. Perú, por ejemplo, es un país clave porque trabajamos con industrias importantes como energía, cemento, petróleo y gas, comidas y bebidas, y gestión de residuos sólidos, por citar solo algunos.

-Como empresa de energía, están abocadas a la transición energética. ¿Como encaran este proceso con sus clientes?

Nosotros enfrentamos la transición energética desde el punto de vista de la adaptación. Estamos involucrados con una larga serie de productos (y proyectos) eléctricos, y lo que estamos haciendo es integrarlos a las nuevas fuentes de energía sostenible, como las fuentes solares y eólicas.

-¿En qué proyectos están trabajando en el Perú?

Aquí en Perú tenemos un proyecto de energía muy importante en la región Ica, el cual involucra fuentes de voltaje medio, que es el proyecto eólico Punta Lomitas.

-¿Se refiere al proyecto Punta Lomitas, de Engie?

Correcto. Estamos trabajando en la integración de fuentes de energía sostenible dentro de este proyecto.

-¿Y qué hay del hidrógeno verde? ¿También lo consideran en su portafolio?

Sí. En este momento estamos participando en iniciativas de hidrógeno verde y tenemos nuestro portafolio integrado con esos proyectos. Por ejemplo, estamos trabajando con la empresa Horizonte de Verano en la región Arequipa, y también con iniciativas privadas (de hidrógeno verde) a cargo de Gloria y Phoenix Power. Estamos manejando el portafolio eléctrico para estos proyectos y construyendo alianzas estratégicas con siemens Energy para complementar y fortalecer nuestra oferta y hacerla más efectiva y más sostenible.

-¿Cuál es el futuro para la producción de hidrógeno verde en el Perú, en el mediano o en el largo plazo?

Creo que hay un futuro certero para el desarrollo de las energías verdes a partir del hidrógeno, especialmente, si podemos integrarlo con el potencial solar y eólico que ustedes tienen en el Perú. Nosotros apostamos por la transformación a partir de estas fuentes renovables para abastecer los proyectos de hidrógeno verde.

-¿Cómo encaja el gas natural en este escenario?

Lo que yo creo que va a producirse es una mistura energética. Lo que vamos a ver será el uso de la energía a partir del gas, pero también de los proyectos que estamos mencionando: las granjas solares y las granjas de viento. Todos ellos forman parte de esta integración.

-¿Cuál es la perspectiva de Siemens con respecto al Perú en el mediano y largo plazo?

Lo que nosotros buscamos aquí en el Perú para el mediano y el largo plazo es ayudar a nuestros clientes a optimizar sus procesos a partir del consumo de menos energía y el desarrollo de infraestructura que realmente beneficie a las personas. Y quiero añadir que nuestra tecnología busca siempre el uso de la electricidad en forma eficiente, pero también transparente. Eso es algo que nosotros conversamos con nuestros clientes constantemente.

-¿Qué quiere decir con transparencia, en este contexto?

Significa que nuestros clientes conozcan perfectamente cuánta energía consumen, cuán eficiente es ese consumo y cuáles son las desviaciones en relación a sus expectativas. Nuestros clientes tienen que hacer constantes controles de calidad de sus procesos en un mundo donde existen mejores mediciones eléctricas (porque en este mundo todo se está volviendo eléctrico). Eso les ofrece una mejor oportunidad de encontrar dónde están sus puntos débiles para poder mejorarlos.

-¿Cuáles son los principales clientes de Siemens Electrical en el Perú? ¿O los sectores, en todo caso?

Como ya lo dije, nosotros estamos trabajando en industrias claves en el Perú, como minería y petróleo & gas, pero también en el rubro de comidas y bebidas y en el sector de agricultura. Además, estamos viendo el desarrollo de data centers y, por supuesto, hospitales e infraestructura, lo cual incluye agua, desagüe y otros tipos de construcciones. Donde quiera que se necesite electrificación, nosotros vamos a participar y contribuir con nuestra tecnología.

-¿En qué proyectos están involucrados en Latinoamérica? ¿Cuáles son los más importantes?

Nosotros estamos en este momento con una serie de proyectos de transformación digital en nuestro portafolio, que es verdaderamente decisivo. Estamos apostando por liderar con tecnologías disruptivas en el campo de las soluciones digitales, en Latinoamérica y el Perú.

-De lo que ha visto en Latinoamérica: ¿Todos los países están igual de avanzados en digitalización o hay unos más dinámicos que otros?

Esa es una interesante pregunta. Yo construyo mi perspectiva a partir de las diferentes conversaciones que tengo con mis clientes. De las visitas que he realizado a Bogotá y, ahora, a Lima, lo que puedo notar es un fuerte interés en la digitalización. Todos sin ninguna restricción tienen mucho interés en la adopción de la digitalización y de la Inteligencia artificial.

-¿Qué tan útil va a ser la Inteligencia artificial (IA) para ustedes?

Nosotros tenemos la perspectiva de hacer que la Inteligencia Artificial sea parte de nuestro portafolio. Eso es importante porque nos permite obtener mayor velocidad en el análisis. Es una parte relevante, por ejemplo, para los data center. Nosotros podemos desarrollar un análisis en detalle que nos permitirá optimizar los procesos. Y también en el caso de las fábricas digitales o los gemelos digitales. La Inteligencia Artificial nos permitirá desarrollar un proceso más eficiente que al final se conducirá en una mejor sostenibilidad.