Engie: “Las energías renovables son un cambio tectónico”

Isabelle Kocher tiene energía para darle la vuelta al mundo. Antes de llegar a Lima, estuvo en Indonesia, evaluando cómo las nuevas tecnologías de ‘microrredes’ pueden darle electricidad basada en fuentes renovables a Papúa, una de las 17 mil islas del archipiélago, a la que no llegan las carreteras.

Antes había estado en Medio Oriente, apreciando el potencial para reemplazar el aire acondicionado casa por casa por la climatización de distritos enteros, lo que puede bajar el consumo de electricidad hasta en 50%.

Y, en nuestra capital, hizo un alto entre las sesiones de planeamiento y las celebraciones por la entrada en operación de la primera central solar de Engie en el Perú para conversar con Día1.

¿Qué tendencias están marcando la industria global de la energía?

En primer lugar, veo un claro y profundo cambio en la mentalidad del sector hacia impulsar la energía ‘decarbonizada’. Es una tendencia que empezó en Europa y, al ser Engie un grupo de raíces europeas, basado en Francia, lo vivimos de cerca.

Los países europeos impulsaron el inicio de este cambio, con subsidios muy altos y un empuje que aceleró el desarrollo de las tecnologías de energías renovables necesarias para hacerlo. Es un cambio tectónico y que perdurará, pues estas tecnologías han alcanzado ahora un nivel de competitividad muy bueno.

¿Y cómo se está desplegando este cambio fuera de Europa?

La mayor ambición en desarrollar energías renovables la vemos en países emergentes. Existe, por ejemplo, un gran apetito en África, donde el interés no solo es porque la energía es ‘decarbonizada’, sino también por otros propósitos, como la independencia energética.

La accesibilidad que han ganado las energías renovables marca un cambio radical en la estrategia energética de países que están creciendo mucho, pero que no tenían acceso a fuentes tradicionales. Son energías que tienen lo que en Engie llamamos las tres ‘D’: ‘decarbonizadas’, descentralizadas y digitalizadas.

Kocher posa para Día1 junto a los paneles solares que dan energía al edificio de Engie en San Isidro. La semana pasada, la empresa inauguró su primera central solar en el Perú, ubicada en Moquegua.

¿Cuál ‘D’ es la más importante?

Siendo la primera crucial, en países emergentes las otras dos son igualmente importantes, porque implican que podemos desplegar los sistemas en áreas remotas mucho más rápidamente. Para llegar a este tipo de zonas, lo que se hacía antes era construir grandes líneas de transmisión y, luego, se construían las plantas. Funcionaba, pero no era veloz. Las nuevas tecnologías de energía, como la generación solar, el almacenamiento y la ‘smart grid’, se pueden desplegar todas en paralelo.

Acabo de regresar de Indonesia, un país que era un dolor de cabeza con las energías tradicionales. ¡Imagínatelo, 17.000 islas!

¿Cómo puedes desplegar infraestructura para una geografía así? En este caso, se están desarrollando ‘microrredes’, aprovechando los recursos locales para generación renovable, ya sea solar, eólica o geotermia, junto con el almacenamiento y la ‘smart grid’. Son soluciones que alcanzan un poblado o una región pequeña y que se pueden desplegar extremadamente rápido.

En Indonesia, conversamos con las autoridades locales para desplegar microrredes en Papúa, un área muy remota y difícil de acceder, pues no tiene siquiera carreteras. En ese sentido, el desarrollo de estas tecnologías 3D representa también un desarrollo y un desafío muy interesante para un país como el Perú.

¿La regulación está avanzando en el mundo a la par de la tecnología?

Depende de cada país, pero en todos vemos evolución. En el Perú, por ejemplo, existe algo muy bueno, que son las concesiones para sistemas solares en casas en zonas aisladas.

Una compañía que acabamos de adquirir está muy comprometida con ese nuevo negocio [la empresa ugandesa Fenix International, comprada en octubre del 2017].

Sin embargo, en el Perú no existe la regulación que sí se ha dado en otros países para impulsar que aquellos usuarios conectados a la red construyan sus propios sistemas locales de producción -por ejemplo, con paneles solares-, al darles opción de vender sus excedentes a la misma red. La industria minera está muy interesada en este despliegue. Es una regulación que todavía se está discutiendo aquí.

¿Cuál es su visión sobre el futuro de las fuentes tradicionales de energía?

De cara al futuro, el mix será gas y renovables. Y cuando hablo de renovables, creo que, como regla, debemos desarrollar todas las tecnologías, pues lo que necesitas al final es energía que no solo sea ‘decarbonizada’ y barata, sino también que sea confiable.

Tenemos que satisfacer las necesidades de los usuarios y estas no necesariamente coinciden con el perfil de la producción renovable; por eso, es necesario tener un mix y, a ello, añadirle un pequeño componente de almacenamiento.

En nuestro grupo, hemos desarrollado la competencia de ser eficientes en todas las tecnologías renovables. Somos uno de los grandes jugadores en generación hidroeléctrica en el mundo, y tenemos dos plantas en este país. También nos hemos vuelto expertos en generación eólica, solar y geotermia. Indonesia es un país que tiene un potencial de geotermia enorme, por ejemplo. Y hemos desarrollado mucha capacidad solar en los últimos años.

Compramos una compañía [la francesa Solairedirect, en julio del 2015] para impulsar nuestras capacidades en generación solar y ahora somos reconocidos como uno de los jugadores con mayor credibilidad a nivel mundial.

Hemos participado exitosamente en licitaciones en México y el Perú, donde acabamos de poner en operación comercial la planta solar Intipampa [en Moquegua] la noche del 31 de marzo.

En cuanto a otras tecnologías en las que estamos involucrados, como diésel o carbón, estamos evaluando sistemáticamente la mejor manera para reducir su uso, convertir las plantas o, el escenario ideal, cerrarlas, en un proceso gradual.

Como parte del giro que iniciamos hace dos años, tenemos un programa de venta de activos en estas tecnologías muy grande, y un programa de inversiones [en cambio del portafolio de fuentes de generación] aún más grande, de 15 mil millones de euros, que hemos desplegado muy rápidamente, pues estaba pensado en un plazo de tres años y lo hemos comprometido casi 90% en dos años. Sin embargo, en muchos casos, estas tecnologías todavía son necesarias, especialmente como ‘backup’.

En el Perú tenemos dos plantas como parte de la reserva energética al sur del país [las centrales térmicas Reserva Fría Ilo31 y Nodo Energético Ilo41, que operan con diésel, pero que pueden migrar a gas cuando exista el suministro]. A futuro, un desafío importante es convertir este tipo de ‘backups’ a tecnologías con mucho menor contenido de C02, potencialmente cero.

Tan importante como la energía limpia, es el uso eficiente de esta.

Engie está hoy a la vanguardia de la transformación de la energía. De hecho, como compañía, nuestro primer objetivo ya no es producir y suministrar energía verde, sino ayudar a nuestros clientes a mejor su utilización de energía. Insisto en esto porque seguramente no es la forma usual de ver una compañía como la nuestra, tan grande en suministro de energía, de hecho una de las más grandes en el Perú.

Nuestro propósito es apoyar a los clientes para que consuman [energía] de una mejor manera.

Por ejemplo, trabajamos con muchas ciudades en sistemas de transporte. Estos son uno de los mayores consumidores de energía en el mundo y el 90% está basado en diésel. ¿Cómo convertimos eso en un transporte más limpio, más eficiente en su uso de energía, menos ruidoso, con menos emisión de partículas de CO2?

Ayudamos a las ciudades a lograr eso. Es una opción interesante para el Perú, con un gran campo de desarrollo. Recientemente [en marzo del 2017] compramos una compañía, EV-Box, que es la número dos en instalación de estaciones de carga [para vehículos eléctricos]. Eso es una muestra de gran parte de lo que estamos haciendo hoy.

¿Cómo evalúan la implementación de este giro estratégico en América Latina?

La región es un buen ejemplo. Empezamos actividades [de eficiencia energética] para ciudades, empresas y hogares. Chile y México es donde más hemos avanzado.

En Chile, trabajamos con ‘malls’, que son lugares con un enorme consumo de energía porque necesitan aire acondicionado, que puede llegar a representar el 90% de uso de electricidad de una edificación. Estamos mapeando su consumo y hemos hechos ‘upgrades’ a sus sistemas de aire acondicionado, ventilación y ‘data centers’, con lo que hemos podido reducir masivamente su consumo.

A nivel mundial, cuando hacemos este trabajo, somos capaces de generar ahorros de energía de 30%. Nuestros clientes para estos servicios pueden ser un aeropuerto, un campus universitario, un edificio corporativo, clínicas y hospitales, entre otros. De hecho, esta mañana [el martes 3 de abril] firmamos un importante contrato para la climatización de un hospital en Andahuaylas.

En el Perú hemos comenzado muy recientemente, aprovechando nuestras adquisiciones. Por ejemplo, venimos conversando sobre producción local con microrredes, dado que es un país como muchas zonas remotas. Puede ser una alternativa.

Tenemos una subsidiaria, Electric and Power Systems, que tiene tecnología para equipar con microrredes a ciudades de entre 30 mil y 60 mil habitantes. Probablemente, esto sea gran parte de nuestro futuro.

Por otro lado, la demanda de energía en el Perú, y en América Latina en general, seguirá creciendo por el desarrollo económico, especialmente si los vehículos eléctricos realmente logran penetrar el sector transporte.

Tenemos que ser capaces de abastecer ese crecimiento de la demanda competitivamente, con soluciones tecnológicas eficientes, confiables y cada vez más limpias. Entre el 2010 y el 2018, invertimos unos US$1.600 millones en construir capacidad de generación eléctrica en el Perú, lo que nos ha tenido muy ocupados [risas].

Permítame una pregunta personal. Su formación académica estuvo muy enfocada en ciencias: tiene posgrados en óptica cuántica y física. ¿Eso ha influido en su carrera y su estilo de gestión?

¡Eso fue hace muchos años! Y no se necesita ser un físico para dirigir una compañía [risas]. Pero esa formación sí me dio un apetito por saber de manera muy efectiva qué estamos construyendo para nuestros clientes. Me gustan las soluciones técnicas, desafiar a los equipos para que sean eficientes.

Y estamos en un campo en el que la innovación avanza velozmente y plantea nuevos retos. ¡Imagina que todo el mundo conecte sus autos electrónicos al mismo tiempo para cargarlos! Ninguna red hoy podría soportarlo. Así que un apetito por la tecnología es necesario para este rol.

También es importante tener la vocación de entender qué está realmente en juego en los países en los que operamos. Las situaciones que afrontamos en Francia, en Japón, en África del sur y en el Perú son absolutamente diferentes.

Esa es la razón por la que, cuando asumí la dirección de la compañía, cambié la forma en la que estaba organizada. En lugar de tener grandes divisiones globales, instauré equipos muy descentralizados, con muchos recursos locales, para que pue-dan entender y atender las necesidades críticas de cada país. Todo el tiempo debemos preguntar qué se perdería si no existiéramos, dónde estamos marcando la diferencia.