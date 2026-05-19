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Resumen

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Durante su participación en la tercera edición del Día1 Summit, Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú para el período 2026-2028, remarcó tres prioridades fundamentales para el próximo gobierno: garantizar la estabilidad jurídica, trabajar hacia una simplificación regulatoria y, también, impulsar el crecimiento económico. En esta entrevista, la primera desde que asumió el cargo, Gubbins dio detalles sobre qué se requiere para lograrlo.

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