La discusión sobre los pedidos de regulación de la inteligencia artificial (IA) y la sostenibilidad financiera de las empresas que lideran esta carrera es más relevante que nunca. Los ojos del mundo, por supuesto, están puestos sobre el ecosistema. ¿Quién no querría una tajada de la transformación que promete redefinir nuestra realidad?

Y es que, a medida que seguimos los pasos de estas firmas, lo peor que podríamos hacer es subestimar el impacto global de todo lo que desarrollan –para bien o para mal–. Lo remarcó Dario Amodei en el prospecto de oferta pública inicial (OPI) de Anthropic: el potencial es extraordinario. Pero el entusiasmo no debe nublar nuestro juicio.

En el plano financiero, la insostenibilidad de los costos es ineludible: US$81.000 millones es la cifra a la que ascienden las pérdidas de Anthropic solo en el primer semestre de este 2026. Aun así, la firma ha recaudado US$141.000 millones para continuar su expansión y generó más de US$16.000 millones en ingresos entre enero y junio –12 veces más que en el mismo período del 2025–. Todo esto se esconde detrás de la valoración de US$1,75 billones que ostenta y del potencial apetito de miles de inversionistas que aguardan ansiosos el precio de sus acciones.

Sin embargo, más de 90 páginas del mismo documento alertan sobre los riesgos en juego: por más medidas de seguridad que se adopten, no existen garantías contra el uso indebido de la IA o de que esta pueda salirse de control. Tampoco es seguro que la compañía alcance el equilibrio financiero para sostenerse en el tiempo, pues sus necesidades de capital no parecen tener techo.

Así las cosas, la OPI de Anthropic ha abierto una ventana a la verdadera economía de la IA: desde su explosiva demanda hasta el altísimo precio a pagar para competir en la vanguardia. Quienes decidan apostar por ella no podrán decir que no recibieron el mensaje.