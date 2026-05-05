Por Fiorella Gil Mena

El mercado editorial en el Perú muestra señales de crecimiento y Penguin Random House se posiciona como uno de sus principales impulsores. La compañía cerró el 2025 con la venta de más de 1,3 millones de ejemplares en el país —un récord en su operación local— y un crecimiento de 15%, en un contexto de recuperación del consumo y cambios en los hábitos de lectura.

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