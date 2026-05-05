El mercado editorial en el Perú muestra señales de crecimiento y Penguin Random House se posiciona como uno de sus principales impulsores. La compañía cerró el 2025 con la venta de más de 1,3 millones de ejemplares en el país —un récord en su operación local— y un crecimiento de 15%, en un contexto de recuperación del consumo y cambios en los hábitos de lectura.

“El año pasado hemos logrado romper un récord histórico para nosotros que es la venta de más de 1,3 millones de ejemplares en el país. Eso refleja el alcance de nuestro catálogo y nos consolida en prácticamente todos los segmentos”, afirma Johann Page, director editorial de la firma en el Perú para Día1.

El buen desempeño no se detuvo ya que durante el primer trimestre del 2026, la editorial registró el mejor arranque de año de su historia, con un crecimiento a doble dígito. “Ha sido un muy buen primer trimestre, quizá el mejor que hemos tenido”, sostiene el ejecutivo, quien proyecta que, de mantenerse las condiciones, la compañía podría cerrar el 2026 con una expansión de entre 15% y 16%.

Johann Page, director editorial Penguin Random House | Foto: Rafael Cornejo

Cambios en el lector impulsan el crecimiento

Detrás de este desempeño hay una transformación en los hábitos de consumo. Los segmentos de mayor dinamismo son los libros comerciales, de desarrollo personal y de negocios, impulsados por una demanda creciente de contenidos prácticos y vinculados a la vida cotidiana.

“Hay una demanda muy clara por contenidos que conecten con la vida diaria del lector y le aporten valor práctico. Los libros de empresa, por ejemplo, han tenido un desempeño destacado”, explica Page.

A esto se suma la diversificación de canales de venta. Si bien las librerías siguen siendo el principal punto de compra, el comercio electrónico ha ganado protagonismo, ampliando el alcance del catálogo editorial.

Johann Page, director editorial Penguin Random House | Foto: Rafael Cornejo

Sostenibilidad: el nuevo eje estratégico

En paralelo al crecimiento comercial, la editorial ha iniciado una transformación estructural en su modelo de producción. Este año se convirtió en la primera editorial en el país en implementar la certificación Forest Stewardship Council (FSC), un estándar internacional que garantiza que el papel utilizado proviene de bosques gestionados de manera sostenible.

“Estamos dando un paso mucho más concreto hacia una forma más responsable de hacer libros. Esta certificación asegura que los materiales no provienen de bosques deforestados ilegalmente y que hay una cadena productiva responsable detrás”, explica Page.

El cambio implica ajustes en toda la cadena editorial —desde proveedores hasta imprentas— y un incremento de costos de entre 3% y 5%. Sin embargo, la empresa ha decidido absorber este impacto.

“Es un costo que estamos cubriendo nosotros. Lo vemos como una inversión estratégica. El costo de no avanzar en sostenibilidad puede ser mucho mayor en el futuro”, señala.

Johann Page, director editorial Penguin Random House | Foto: Rafael Cornejo

La apuesta responde también a un cambio en el consumidor, especialmente en los lectores más jóvenes, quienes valoran cada vez más el origen y el impacto ambiental de los productos que adquieren.

A diferencia de otros cambios en la industria, el ejecutivo comenta que la implementación de estándares sostenibles no modifica la experiencia física del libro. “No hay una diferencia sensorial. Lo que cambia es todo lo que está detrás: el origen del papel, el respeto al medio ambiente y las condiciones de trabajo en la cadena productiva”, precisa.

Los primeros títulos bajo este estándar en el Perú incluyen obras de alto perfil y contenido local, marcando el inicio de una transición progresiva hacia un catálogo completamente sostenible en los próximos años.

“El objetivo es claro: avanzar hacia un modelo 100% sostenible en los próximos años, sin dejar de ofrecer libros de la más alta calidad”, comenta Page.

Expectativas para la Feria del Libro y crecimiento del catálogo

De cara a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), uno de los momentos comerciales más importantes del año para la industria, la editorial proyecta un crecimiento de entre 5% y 10% en sus ventas, apalancado en una oferta ampliada y en la convocatoria de autores.

“El objetivo es mantener o superar las cifras del año pasado“, indica Page.

Johann Page, director editorial Penguin Random House | Foto: Rafael Cornejo

En línea con su expansión, la editorial también planea aumentar su producción de títulos. Tras publicar cerca de 58 novedades en 2025, prevé crecer alrededor de 15% este año, alcanzando unos 65 lanzamientos, con foco en categorías comerciales y de bienestar.

En ese contexto, la editorial apunta a sostener su ritmo de crecimiento en el corto plazo, combinando una mayor producción de títulos, el impulso de categorías comerciales y una estrategia enfocada en ampliar su base de lectores. “Hoy nuestra mayor inversión es ser sostenibles y enfocarnos en la FSC”, concluye.