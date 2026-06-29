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Resumen

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Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza entre Washington y el Pacífico: la inflación peruana
Francine Lima, Head of Corporate Banking en Citi Perú, analiza entre Washington y el Pacífico: la inflación peruana
Por Francine Lima

Si hay un factor que ha resultado determinante para impulsar las negociaciones orientadas a reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ese ha sido el precio del petróleo y su efecto sobre las expectativas inflacionarias de mediano plazo. Aunque persisten dudas sobre su sostenibilidad, los mercados ya asumen que la convergencia de la inflación tomará más tiempo de lo previsto.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.