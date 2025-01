“En la pospandemia se dio un incremento en la actividad física de los peruanos, la que se viene normalizando en los últimos dos años”, indica. Es así que, a pesar de que hoy los peruanos entrenan más, esta cifra es ligeramente menor que en el 2023, debido a que se redujo un poco la práctica deportiva en la medida de que hemos regresado a las rutinas previas a la pandemia, reduciendo las ventanas de tiempo que permitían, por ejemplo, realizar deportes en casa, un tipo de entrenamiento que cayó ocho puntos porcentuales.

De acuerdo al estudio, los peruanos de 26 a 35 años suele ser un grupo muy activo para los entrenamientos, con disponibilidad horaria, poder adquisitivo y mucho más abierto a probar diferentes prácticas deportivas. En promedio, los encuestados indican que practican tres deportes, sobre todo salir a correr, jugar fútbol y entrenar en el gimnasio.

Infografía: Raúl Rodríguez.

Oropeza resalta que los peruanos mayores de 35 años entrenan para disipar el estrés, mientras que los menores de 35 años indican que esto les ayuda a ser más felices, razones que vienen ganando más relevancia para los peruanos que se ejercitan, incluso por encima de verse bien. Una muestra de que el bienestar físico y mental se vuelve prioritario para ellos.

Carlos Domínguez, director de marketing de la cadena de gimnasios B2, resalta que el mercado ha crecido mucho: antes del 2022, solo un 2,5% de la población hacia deporte regularmente, una cifra que ahora ha llegado al 6% de los peruanos, según Mercado Fitness, un aproximado de 2.051.960 personas.

“De acuerdo a una investigación de Trainigym, se calcula que existen 4.026 gimnasios en el país, incluyendo gimnasios independientes, boxes de crossfit, estudios especializados y centros de entrenamiento funcional. No obstante, estas cifras de penetración no consideran a los usuarios de yoga, pilates, academias de baile o artes marciales”, sostiene Domínguez.

Y es que, como bien comenta Thiago Somera, country manager de Smart Fit en el Perú, las personas quieren entrenar más, pero también buscan alternativas y ahí prueban opciones hasta que encuentren la que más le gusta.

(Foto: Altair Crossfit)

“Mas allá de las adquisiciones de marcas y la salida de otras (como la salida del país de Bodytech, el segundo jugador del mercado a mediados del año pasado), vemos formatos novedosos con una propuesta más allá del hedonismo, que buscan conciliar la salud en cuerpo y mente y encuentran a un consumidor que desea incorporar en su rutina espacios que le permitan bienestar”, agrega Oropeza.

El ‘boom’ de los estudios, entrenamientos nuevos y el público de más 30

“Definitivamente hay un ‘boom’ de la industria del bienestar en general, del cuidado del cuerpo y de la mente, cada vez es más indispensable para las personas. Mucho tiempo el gimnasio ha sido la única opción, pero empezaron a aparecer entrenamientos no convencionales. Primero el crossfit hace unos años, ahora vemos al pilates en un ‘boom’ total, abriendo más estudios”, explica José De Rivero, dueño del estudio Elevate, que imparte clases de yoga, pilates (mat y con máquinas) y barré, en Miraflores. “Hoy en el estudio hay más demanda de pilates que de yoga”, anota.

Ejercicios con trampolines. (Foto Bounce Studio)

Alexandra Llosa del Río, fundadora de KO, con una propuesta que combina entrenamiento funcional, boxeo y bienestar integral, agrega que un diferencial es que se busca construir comunidad constantemente y que más que una forma de entrenar, busca ser una herramienta para equilibrarse mental, física y emocionalmente. De hecho, KO, con 16 años en el mercado, se va consolidando como experto en ‘wellness’ integral y ha tenido un crecimiento de 10 puntos en recordación en el 2024 frente al año anterior, de acuerdo al reporte de Impronta Research. (Ver infografía)

Además de apostar por entrenamientos que les brinde ese bienestar, desfogando el estrés, los usuarios buscan también tener una comunidad donde se sientan cómodos, así como una experiencia personalizada y un impacto positivo en su salud, comenta Sofía Bermeo, administradora de Altair Crossfit.

Crossfit (Altair Crossfit)

Y también entrenamientos novedosos, que sean divertidos, agrega Camila Drago, dueña de Bounce Studio, el primer estudio especializado en trampolines en Lima, que abrió el año pasado. “Buscan una experiencia diferente, quizá por la influencia de las redes sociales, que permita ver tus avances y están dispuestos a pagar por ello”, asegura. Hoy, con un local en La Molina, Bounce Studio tiene unos 300 alumnos al mes y apunta a expandir esta propuesta única en el país, que es apto para personas de todas las edades y condición física. Este verano, Drago está llevando Bounce Studio al sur chico, en Asia, en la playa La Isla, donde realizan clases y eventos desde este mes. Y apunta a abrir otro estudio en San Isidro o Miraflores, con un local más grande.

Hoy en día cuentan con tres tipos de clases para adultos y uno para niños para su desarrollo físico y mental. Las clases ‘full tone’ con intervalos de hit y pesas en los trampolines, tiene cautivo sobre todo a clientes entre 30 y 35 años a más.

Aparecen cada vez más entrenamientos novedosos que buscan conectar mente y cuerpo. (Bounce Studio)

A nivel de precios, como en la mayoría de estudios, los paquetes son por número de clases, que van desde S/48 por una clase a S/430 por 10 clases.

Aunque el crossfit es transversal a las edades, Bermeo comenta que a nivel de la demográfica, el grueso de sus clientes tiene entre 35 a 45 años, con un estado físico entre básico a intermedio, que buscan mejorar sus indicadores de salud y su bienestar. No obstante, también tienen alumnos adolescentes e incluso de 70 u 80 años.

Con más de 10 años en el mercado, Altair está consolidada en el mercado y ha visto su transformación. La pandemia los llevó a cerrar el local de Miraflores, por lo que hoy se enfocan en su local de 950 m2 en Surco, donde alistan una remodelación y nuevos programas para cumplir su objetivo de brindar mayor bienestar físico y emocional a más personas, nos cuenta Bermeo. Es por eso que se han propuesto trabajar con otras comunidades como los ‘runners’ y ‘bikers’ para ofrecerles el entrenamiento que necesitan más adaptado a su deporte. Así también apuntan a tener un programa intermedio para que más personas puedan sumarse a hacer crosffit, que suele ser conocido como de mucha intensidad.

(Altair Crossfit)

“Apuntamos a terminar nuestra remodelación-que demandará alrededor de S/100 mil para iniciar e incluye espacios, mejora de servicios y parking- a finales del verano y tener estos programas en abril”, adelanta. Este año nos gustaría crecer 10% en los programas que ya tenemos u entre un 20% a 25% con los nuevos.

Desde KO refieren que apuntan a que su sistema sea una herramienta diaria para los usuarios, una filosofía de vida, cuyo target principal son personas que trabajan o estudian, que suelen tener niveles de estrés y buscan desfogarlo. La compañía, que tiene cuatro locales en Lima, crece aproximadamente 20% anual en ventas y alista una importante expansión.

Ale Llosa es directora y fundadora de KO, un sistema de entrenamiento de cuerpo, mente y emociones que fusiona boxeo, artes marciales, boot camp y yoga. (Foto: KO)

Esta semana abrirá un local en Magdalena y abrirá dos locales en Lima este año, mientras ampliará su expansión internacional. Hoy ya en siete países, este 2025 entrará al mercado norteamericano con su primer local en Miami, también abrirá dos locales en Colombia, uno más en Madrid y en México, con la mira de abrir en total 10 sedes en total durante el año y crecer a ese ritmo cada año. En grupos reducidos, por local reciben desde 200 personas al mes hasta 900 clientes en los estudios más grandes. El ticket promedio de clases ilimitada va de S/350 a S/450.

“Creo que cada vez más personas están dispuestas a invertir en su bienestar y en cuidarse, dejando de verlo como un gasto, pero creo que hay mucho por educar para que sea constante”, anota Llosa.

Clases de barré (Estudio Elevate)

El estudio Elevate, con tres tipos de clases de yoga, dos de pilates y barré, refiere que son un centro de bienestar, que tienen clases grupales personalizadas de 10 personas y de 2 personas en el caso de pilates con máquinas, “En pilates y yoga, el grueso de nuestro público son personas de entre 26 años a 40 o 50 años, en promedio gente joven de treinta y tantos años, que trabaja en casa u oficina, a los que les está pasando la factura la vida sedentaria y necesitan moverse. El Barré (que combina ballet, con posturas de yoga y pilates), una disciplina medio nueva en Perú, suele atraer a gente más joven, de unos 20s”, comenta De Rivero. En el estudio ofrecen flexibilidad para que los usuarios accedan a la diversidad de clases.

El foco de Elevate estará en seguir impulsando barré, que se ha vuelto cada vez más popular, así como comprar más camas ‘reformer’ (que pueden costar unos US$3.000 y otros aparatos para sus clases de pilates reformer y tower. Hoy cuentan con dos y proyectan tener al menos cinco. Antes de pensar en otro estudio, De Rivero cuenta que buscará alquilar un espacio para estas clases de pilates, que tienen un precio más elevado por el costo de los aparatos. El precio de una clase de pilates con máquinas puede ser de S/74 y de 8 clases de este tipo de pilates puede costar unos S/520. Las otras clases tienen un costo menor.

Pilates reformer, un tipo de pilates que utiliza aparatos. (Foto: Estudio Elevate)

Los grandes jugadores también miran estos formatos

La tendencia por estos entrenamientos no convencionales y personalizados no es ajeno a los grandes jugadores, no por nada Smart Fit anunció la llegada de Bio Ritmo, su marca Premium que tendrá experiencias distintas dentro de Bio Ritmo. Hay una experiencia de Cycling llamado TorQ; Cross training; para clases de ‘high intense training’ que se llama Race Bootcamp, y también yoga y pilates . Smart Fit abrirá dos locales en Surco y Miraflores entre febrero y marzo de este año.

B2, con 10 locales operando y dos por abrir, también vio este crecimiento de los estudios boutique desde hace algunos años tras la pandemia, por lo que abrió la categoría Edge, en la que incluye un formato multiboutique, con clases de box, spinning, entrenamiento funcional y musculación en una infraestructura diferente. Son clases grupales, en comunidad. Este año abrirá su tercer local categoría Edge en San Isidro, con una inversión promedio de US$1,2 millones.

Multiboutique de Bio Ritmo, nueva marca premium de Smart Fit, que abrirá en Lima en febrero.

Actualmente, B2 tiene 24.500 clientes en sus locales, siendo las personas de 35 a 45 años, con un perfil ejecutivo, su grupo cautivo, y al ser un modelo ‘full service’, optan sobre todo por membresías largas de seis meses. En enero esperan crecer 30% sobre el mismo mes del año pasado.

“El crecimiento de estos programas especializados y la oferta de estos formatos “nicho” que ofrecen este tipo de circuito se concentran principalmente en Lima moderna y sobre todo en el NSE A y B”, remarca Oropeza.

Otra de las clase de Bio Ritmo.

Según el estudio de Impronta Research, el ticket promedio anual que el mercado está dispuesto a pagar por una membresía es S/ 140, similar al año pasado. Sin embargo, crece de 5% a 7% la intención de pago de S/ 250 a más frente al 2023, mientras que un 51% de peruanos indica que tiene la intención de contratar alguna membresía, un aumento de casi 10 puntos frente al año pasado. “ La mayor intención de contratación se daría en Lima, entre los de 26 a 35 años ”, precisa el experto.

En cuanto al ticket de los estudios, como vemos, cada uno tiene una propuesta y un precio diferente, “Mientras KO logra performar bien entre los mayores de 35 años, Siclo logra una alta recordación entre los de 18 a 35 años, ambas marcas logran altos niveles de recordación en el NSE A, y con una oferta distinta a los gimnasios tradicionales, este diferenciador les permite tener membresías que pueden duplicar o triplicar el presupuesto mensual promedio del mercado”, resalta.

La cadena de gimnasios B2, en su formato multiboutique categoría Edge. (Foto: B2)

¿Qué viene para el mercado? Domínguez comenta que ve dos tendencias. La primera en línea a los estudios más pequeños con entrenamientos específicos, orientado al ‘wellness’, que está creciendo mucho, y del otro lado la llegada de la tendencia mundial de los hangares de fierreros para quienes entrenan intenso o gustan del fiscoculturismo.