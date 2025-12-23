Paola Villar S.
Paola Villar S.

Escucha la noticia

00:0000:00
Pacífico Salud: “La ampliación de la clínica San Borja debería terminar en el 2027”
Resumen de la noticia por IA
Pacífico Salud: “La ampliación de la clínica San Borja debería terminar en el 2027”

Pacífico Salud: “La ampliación de la clínica San Borja debería terminar en el 2027”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Pacífico Salud se aproxima a cerrar el 2025 con una facturación aproximada a S/3.600 millones a nivel de todos sus negocios de seguros y prestaciones; y el 2026 se avecina como un año clave para el despliegue de sus inversiones y ambiciosos proyectos.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC