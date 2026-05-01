Por Paola Villar S.

La solución de pago ‘Buy Now, Pay Later’ (‘BNPL’) aterrizó en el Perú casi tres años atrás de la mano de Powerpay, fintech que forma parte del Grupo BBVA, para ofrecer un modelo de financiamiento que permite a los clientes realizar compras y pagarlas luego, en cuotas fijas, sin que estas estén sujetas a una línea de crédito tradicional.

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