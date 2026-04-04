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Resumen

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El último martes, tal como adelantó este Diario, el neobanco Revolut confirmó que obtuvo la autorización para organizarse como banco en el Perú; una etapa que se concretó en menos de un año y que abre el paso para que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise la fase final que podría habilitar a la ‘fintech’ a lanzar sus operaciones próximamente.

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