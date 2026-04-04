El último martes, tal como adelantó este Diario, el neobanco Revolut confirmó que obtuvo la autorización para organizarse como banco en el Perú; una etapa que se concretó en menos de un año y que abre el paso para que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervise la fase final que podría habilitar a la ‘fintech’ a lanzar sus operaciones próximamente.

Julien Labrot, gerente general de Revolut en Perú, explica en exclusiva a El Comercio los pasos pendientes para la firma británica y detalla el interés que ya perciben de potenciales clientes a nivel local, lo que refuerza su apuesta por ingresar a competir al sector financiero peruano.

- Tras haber recibido esta licencia de organización, queda pendiente que culminen el proceso que les permita lanzar sus servicios bancarios. ¿Qué pasos siguen en este tramo?

Este proceso de licencia tiene dos etapas. Acabamos de culminar la primera etapa, que se llama la licencia de organización, lo que nos permite constituir la empresa. En un plazo razonable de algunas semanas estaremos en condición de crear la sociedad de Revolut Bank Perú, para empezar a trabajar ya como una entidad. Lo que se viene hacia adelante es hacer todo el trabajo de localización, desarrollo tecnológico, toda la parte de manuales y procedimientos y, una vez que estemos listos conceptualmente para atender al cliente, ahí haremos la solicitud de licencia de funcionamiento, que es la segunda etapa. Hay todo un cuestionario que entrega la SBS con todo lo que hay que presentar y todo lo que tiene que estar listo. Una vez que se inicia esta segunda etapa del proceso, viene la SBS a hacer una auditoría de todos los puntos que nos pidió, que tiene detallados y para los cuales debemos estar listos. En función de esa auditoría hay un dictamen que nos dice si estamos listos o no y, una vez que culmina, nos dan la licencia de funcionamiento. Cuando se dé ese momento, tendremos un plazo máximo de tres meses para empezar a atender a clientes.

Esas son las etapas que se vienen: una parte interna de preparación, tanto tecnológica como de documentación, y luego la auditoría de la SBS.

Revolut, con sede central en el Reino Unido, es una financiera digital global con más de 70 millones de clientes minoristas en el mundo, que ha expresado su compromiso de construir en Perú un “negocio de largo plazo, plenamente regulado y con raíces locales” en el país.

- En lo que sigue de esta etapa, ¿el primer paso lo dan ustedes enviando información, o la SBS debe solicitar algún otro detalle?

El cuestionario que menciono es público y ya lo tenemos; hay unos 170 puntos que deben estar listos.

- Ustedes deben enviarlo resuelto.

Exactamente. Es un cuestionario de autoevaluación, que es parte del expediente que tenemos que entregar. Para cada punto debemos indicar si estamos listos y explicar si tenemos o no un determinado producto. [Con la presentación del expediente] empieza formalmente esta segunda etapa. En el medio va a haber interacción con la SBS, en caso de dudas nuestras o si queremos asegurar algunos puntos; no es que no nos vamos a ver por varios meses. Vamos a seguir trabajando de la mano para llegar en tiempo y forma a esta segunda etapa, para poder empezar a atender clientes.

- ¿Y ese cuestionario cuándo prevén enviarlo resuelto? ¿Están aún en proceso?

Todavía está en proceso. Si bien ya avanzamos, tenemos un equipo analizando lo necesario. Hay todo un trabajo interno para detallar todas las necesidades de localización que requerimos para la plataforma de Revolut. Hablamos de localización por normativa, por requerimientos regulatorios, o por temáticas de mercado: funcionalidades que necesitamos en el mercado peruano para poder competir, por ejemplo, es algo que estamos aún evaluando. Es un trabajo que estamos haciendo de manera muy ordenada dentro de Revolut para cada país –porque estamos haciendo esto en varios países a la vez– y hay equipos asignados para realizar todo el trabajo de localización de la plataforma.

En cuanto a plazos, si bien hay un marco regulatorio que define plazos máximos, aquí no te puedo decir una fecha específica. Típicamente, entre el otorgamiento de la licencia de organización y el inicio de operaciones hay un máximo de dos años [hasta el 2028]. Es decir que el plazo máximo, a partir de hoy, es de dos años para la licencia de operación. La idea es trabajar en conjunto para que sea el menor tiempo posible, pero la “decisión final” la tiene el regulador. Si se pasan estos dos años, la licencia que tenemos de organización ya no sería válida.

- Considerando este plazo máximo, y entendiendo que, de todas formas, puede variar más allá de sus intenciones: ¿tienen como meta que se concrete la fase final el próximo año? ¿Se han fijado algún plazo específico?

Más que un plazo, queremos hacer las cosas bien, cumpliendo normativamente; no tenemos apuro. Siempre queremos avanzar lo más rápido posible, pero no es el primer objetivo. El primer objetivo es hacer las cosas bien porque estamos en el Perú para el largo plazo. No te puedo decir una fecha porque no tengo incentivos asociados al tiempo, y en todos los países donde operamos la prioridad es realizar correctamente los procesos y cumplir con la normativa local.

- La SBS comentó a El Comercio en una entrevista reciente que habían ciertas complejidades en el proceso de licencia bancaria completa, debido a que la normativa peruana restringe algunas comisiones como las membresías. ¿Qué tipo de comisiones van a tener que revisar? ¿Qué podría cambiar en su esquema local frente a lo que ofrecen en otros países?

Estamos trabajando con el regulador en estos ámbitos. Ya tenemos reuniones organizadas para trabajar y entender bien los límites y cómo implementar el modelo de Revolut dentro del marco regulatorio. Pero no consideramos que sea un tema material. Es algo que iremos resolviendo en los próximos meses y, en todo caso, antes de empezar a operar.

- ¿Podrían ajustar su modelo de membresía, con el que operan regularmente, dada la legislación peruana?

Nuestra prioridad es respetar las normativas y estamos trabajando de la mano con la SBS para cumplir con sus requerimientos. Hasta la fecha no vemos que haya una necesidad de cambiar el modelo; estamos viendo la forma de implementarlo dentro del marco existente. Vamos a trabajar en conjunto; por el momento no está previsto cambiarlo.

- En enero nos comentaban que ya tenían a más de 10 personas trabajando en su operación local, con la meta de llegar a cerca de 60 al cierre del 2026. ¿Ha crecido su equipo en estos últimos dos meses?

Ya somos 20 personas. Vamos a seguir a ese ritmo; estamos bien encaminados en la velocidad de reclutamiento y dentro de nuestros objetivos. Para cada trimestre tenemos objetivos de reclutamiento en función del avance del proceso y estamos perfectamente dentro de los tiempos que establecimos. Sigue vigente el objetivo de contar con 60 personas a fin de año y ya contamos con un tercio de esa capacidad, que está abocada a los proyectos de localización que comenté al inicio.

- Revolut es un banco 100% digital, una figura que será disruptiva a nivel local. No obstante, en enero nos comentaban que evaluaban la posibilidad de implementar cajeros automáticos (ATM) como en España. ¿Han decidido si harán esta implementación?

No está tomada la decisión. Es algo que estamos revisando; recién estamos arrancando los casos de negocio. Para cada temática, como Revolut es una empresa muy orientada a lo numérico, tenemos que hacer los casos de negocio y hay que justificar el valor que puede tener contar con ATM en Perú. Lo estamos trabajando y esperamos tener el visto bueno pronto.

- Considerando sus otros procesos en la región, ¿cómo se compara el procedimiento de licencia que llevan a cabo en el Perú frente a otros países? ¿Ha avanzado de manera célere, en su opinión, de cara a la etapa final?

Ha avanzado de forma súper eficiente. Diría que esta primera etapa, que puede tener distintos nombres en cada país, ha avanzado de manera muy eficiente. A medida que anunciamos nuevos países, vamos aprendiendo y mejorando nuestra metodología. Siempre trabajamos en una mejora continua, documentando todas las oportunidades de mejora. El equipo de expansión, que está a cargo de esta labor, ya se fue estructurando y hoy es un equipo mucho más completo, que nos ayuda muchísimo en nuestros procesos internos. Por parte del regulador, el proceso ha sido súper claro, con reglas de juego claras e interacción muy profesional, con preguntas muy enfocadas. Diría que, en términos de tiempo, fue uno de los procesos más rápidos que tuvimos, no porque la exigencia fuera baja –al contrario, la exigencia del regulador es muy alta–, sino porque, gracias a los aprendizajes en otros países, muchas de las preguntas y problemáticas ya las habíamos estudiado y pudimos responder muy rápido, y el regulador fue muy eficiente en la revisión y tratamiento de la información.

- Revolut oficializó su intención de conseguir una licencia bancaria completa en el Perú en enero de este 2026. ¿Desde cuando empezó oficialmente este trabajo?

El caso oficialmente empezó en enero porque el proceso no empieza formalmente hasta que todo está completo. Tuvimos interacciones previas y algunas reuniones, que están permitidas dentro del marco de la ley, para ir avanzando el proceso, mientras que el trabajo previo de acercamiento empezó a mediados del año pasado. Ahí empezamos a conversar y a entregar parte de la documentación, que no era definitiva pero que era un avance, y se empezó a tratar y procesar. El proceso formal empezó en enero porque, por nuestro lado, nos faltaba información vinculada a la composición del directorio.

- Más allá de los plazos, ¿cómo se mantienen las expectativas del potencial de crecimiento que tienen en el Perú? ¿Ya están teniendo registros de clientes interesados?

Tenemos una muy buena recepción. Sin ningún marketing específico, solo de forma orgánica, ya tenemos más de 40.000 personas registradas en la lista de espera de Perú. De forma 100% orgánica tenemos 40.000 potenciales clientes inscritos, lo que es un número muy relevante comparado con otros países, y muy grande para el tamaño de Perú. También notamos mucho entusiasmo por parte de diversos profesionales: mucha gente nos contacta postulando a los puestos de trabajo publicados. Hay mucho entusiasmo en el Perú por nuestra llegada y estamos muy enfocados en cumplir esas expectativas, entregando al país una solución ‘benchmark’ en términos de servicios financieros e incorporando más competencia, como hemos comentado previamente. Ese entusiasmo, tanto de clientes como de profesionales, refuerza que la decisión de entrar al Perú fue muy buena para Revolut. Ahora toca cumplir con esas expectativas y estamos confiados en que lo vamos a hacer.

- ¿Esta lista de espera es un registro previo para que las personas puedan ingresar como clientes de manera rápida cuando inicien operaciones?

Todavía no la hemos activado del todo, pero la idea es mantener informadas a las personas inscritas, que ya demostraron interés: comunicarles los avances, invitarlos a algunos eventos que iremos organizando y, cuando estemos más cerca del lanzamiento, usar esa base de datos para la marcha blanca; es decir, para que prueben los productos antes de una salida masiva. Eso es lo que queremos hacer con la lista, tal como hicimos en otros países.