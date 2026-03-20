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Resumen

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Esta es una imagen referencial de una pareja firmando un contrato. (Foto: RODNAE Productions / Pexels)
Esta es una imagen referencial de una pareja firmando un contrato. (Foto: RODNAE Productions / Pexels)
Por Maritza Saenz

Del sin número de tareas asumidas por los equipos legales, las relacionadas con las coordinaciones que rodean a cada contrato —como el seguimiento de firmas, la solicitud de autorizaciones internas o las notificaciones— pueden generar una pérdida de entre 50 y 300 horas mensuales, lo que equivale a entre 20% y 50% del tiempo total que los equipos dedican a cerrar un contrato, según información de la ‘legaltech’ Binder.

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