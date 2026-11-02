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Resumen

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Pensions de Scotiabank & Gerente General de Profuturo en Perú, analiza si realmente es conservador el inversionista peruano. | Foto: Freepik
Pensions de Scotiabank & Gerente General de Profuturo en Perú, analiza si realmente es conservador el inversionista peruano. | Foto: Freepik
Por José Luis Cordano

En el mercado financiero peruano, se suele generalizar al inversionista como conservador, basándose en la concentración agregada de los fondos mutuos en instrumentos de corto plazo o ‘money market’ y, a la vez, en la magnitud de los saldos en cuentas a la vista. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿basta con observar dónde invierte un cliente parte de su patrimonio o considerar un objetivo específico de inversión para determinar su perfil de riesgo?

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