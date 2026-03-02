Resumen

El Día de la Mujer es ocasión para reconocer avances y para subrayar las tareas pendientes. Muchas compañías han avanzado en materia de equidad y diversidad, pero debemos hacer más para promover la participación femenina y sus consecuentes beneficios, lo cual debe incluir una mayor presencia en posiciones de liderazgo. No se trata de un gesto simbólico, sino de una señal del convencimiento de los grandes beneficios que aporta al negocio y de la apuesta por un país que da oportunidades para todos.

