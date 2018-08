Escuche la oferta, por Martín Reaño

(Martín Reaño, socio principal de Reaño Asesores Financieros). Cuentan que cuando Cleopatra llega a Roma, le ofrece a Julio César casarse y compartir el reinado de Roma y de Egipto. Se sabe que él no supo valorar el significado de que alguien como Cleopatra haya cruzado más de la mitad del mundo conocido entonces y le haya ofrecido –sin él pedirlo– convertirse en el rey más poderoso del mundo. Julio César no vivió lo suficiente para arrepentirse por no haber aprovechado la oportunidad.

 Algunos peruanos tienen la misma fortuna que Julio César y también son visitados por una Cleopatra. Son aquellos empresarios a quienes les toca la puerta una empresa mucho más grande y poderosa para ofrecerles convertirse en socios o comprarles su empresa.

 Julio César nunca recibió una visita tan importante como la de Cleopatra. Para muchos empresarios, una visita así podría ser también la más importante de sus vidas.

 Esta empresa más grande suele ser un competidor, una compañía que quiere complementar su cartera de productos o un interesado en la cartera de clientes de la empresa más pequeña. O es una firma con grandes espaldas financieras, que conoce ya el negocio, y con un gran interés en comprar su empresa (por eso le toca la puerta).

 No abrirle la puerta a este interesado sería un error como en de Julio César.

 Escuchar una oferta de compra no empobrece a nadie. La razón principal para no atender un pedido como este es el temor a compartir información con un competidor (o uno potencial).

 Lo que a veces el empresario no ve es que, si no llega a un acuerdo, terminará compitiendo con el grande, y, ¿qué es mejor?