¿Qué se espera de la nueva Liga de Fútbol Profesional?

Por Claudia Inga y Carlos Hurtado de Mendoza



La peregrinación de la hinchada rojiblanca que siguió a la selección peruana hasta Rusia fue inédita. Hoy, los peruanos hemos renovado la confianza en el balompié nacional y vemos que las marcas se han volcado al fútbol. O eso pareciera.

Lo cierto es que el buen momento de la selección no ha rebotado en los clubes. El último campeón del torneo , Alianza Lima, no tiene auspiciador central, los estadios siguen sin llenarse y nuestra primera división no despierta tanto entusiasmo.

Falta de competitividad, malas dirigencias y ausencia de planes a futuro son los autogoles que arrastramos hace décadas. Ante ello, y como parte del Plan Centenario al 2022, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el lanzamiento de la nueva Liga de Fútbol Profesional a partir del 2019, con el respaldo de la FIFA, Conmebol y La Liga de España.

Felipe Cantuarias, presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la FPF, explica que la nueva liga –que la FPF tendrá bajo su tutela por cuatro años– es parte de una estrategia más amplia. Incidirá en un nuevo sistema de gestión del torneo y abarcará, sobre todo, la modernización y profesionalización de los clubes.

EN BUSCA DEL GOL

Uno de los pilares será fortalecer el gobierno corporativo y la gestión dirigencial. Para ello, por ejemplo, trabajarán con escuelas de gestión deportiva para desarrollar planes estratégicos y brindar soporte a los clubes.

En cuanto al torneo, Cantuarias sostiene que se tendrá un nuevo sistema de competición, que pondrá al fútbol como espectáculo para que compita con otras opciones de entretenimiento. Además, puntualiza que en el 2019 empezarán a empadronar a las barras con el apoyo de la tecnología.

La gestión comercial también está en la jugada. Cantuarias estima que en cuatro años el mercado de fútbol peruano duplicará sus ingresos y será de US$120 millones, con un necesario cambio en la torta de ingresos.

Hoy los clubes tienen a los derechos de TV como su fuente central de recursos, y han olvidado su principal activo: la formación de menores.



“La taquilla, exportación de jugadores y el componente comercial son tres puntos que deben potenciarse. Hoy, el cambio viene por la legitimidad que tienen la FPF y la selección”, comenta Raúl Rosales, director de la carrera de Administración y Negocios del Deporte en la UPC.

Este será un paso más allá en el camino a la profesionalización, que empezó a sentar bases con el Sistema de Licencias en el 2016.

CLUBES Y AVANCES

Algunos clubes, como Alianza Lima o Universitario de Deportes, avanzan en esta ruta mientras afrontan procesos concursales. Otros, como Sporting Cristal y la Universidad San Martín de Porres, aseguran que no han tenido que hacer mayores cambios para llegar a los estándares exigidos por la FPF.

El club rimense tiene la casa ordenada. En el 2014 contrataron una empresa para implementar el gobierno corporativo que necesitaba el club, EY audita sus finanzas y otra consultora los asesora en materia de impuestos. Además, pensando en menores, el club decidió unificar en el 2015 las gerencias de fútbol profesional y fútbol formativo para facilitar el salto al primer equipo.

Además, como parte del plan de sostenibilidad financiera del club, ha diversificado sus ingresos, dando mayor peso a los patrocinios y con menos dependencia de los derechos de TV, cuenta Carlos Benavides, gerente general rimense.

El ejecutivo comenta que ya el 14% de sus ingresos los invierten en menores y esto va dando buenos resultados: el último año lograron tres ventas de jugadores y préstamos por e US$3 millones.

No obstante, asegura que esto será potenciado de a pocos. Por lo pronto, ya el 70% del equipo profesional proviene de sus canteras y redujeron, así, en 30% el costo de su plantilla. “Aún tenemos oportunidad de potenciar la parte comercial y en taquilla”, apunta Benavides.

Por el lado de la USMP, el club apuesta de manera articulada por menores. Álvaro Barco, su gerente deportivo, cuenta que el 80% de su plantel es de sus canteras. Hoy, su plantilla no llega a los US$50 mil mensuales. Además, con el objetivo de dar rotación y minutos a sus chicos ha firmado un convenio de colaboración con Cristal y apunta a cerrar otro con el club Tigres de México.

Este club también trabaja con una empresa auditora para sus finanzas. Pese a ello, Barco destaca algunos puntos que falta potenciar. La taquilla es un punto flaco que esperan revertir con un plan de identificar al distrito de Santa Anita con el club. Asimismo, puntualiza en el gran déficit de infraestructura.

Al respecto, Mario Maggi, gerente de Licencias de la FPF, señala que la Liga va a dar más fortaleza a los clubes en este punto, ya que permitirá acelerar proyectos y utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos.

Alianza Lima no se queda atrás. Si bien su situación es distinta por tener una administración concursal, desde que se aprobó el cronograma de pagos, los íntimos cumplen con sus obligaciones. Es más, ya han empezado a generar utilidad. A nivel de organigrama, el club tiene encaminada la profesionalización de sus cuadros y, según cuenta Renzo Ratto, administrador del club, tendrán personas reputadas que los asesoren sobre el manejo de la institución a través de comités.

Por el lado de menores, en el 2017 destinaron S/.3 millones para potenciar las canteras. El club tiene el objetivo de que el 40% del equipo principal surja de las menores blanquiazules y retomar la venta de talentos.

Cantuarias confía en que, luego del buen papel que la selección hizo en Rusia 2018 y los cambios que vendrán en el torneo peruano, seguirá una segunda ola de transferencias de jugadores.“El jugador peruano se ha revaluado. En dos o tres años, los jugadores se valuarán más. El fútbol peruano tiene una gran oportunidad, tenemos que aprovechar este momento y trabajar de manera articulada”, puntualiza.

La transformación es inminente y la pelota está en la cancha de los clubes. A seguir alentando.

ESTRUCTURA Y ASESORÍA DE LA NUEVA LIGA