Quizás el nombre de esta empresa peruana no le suene conocida, pero QTC (antes conocida como Qué Tal Compra) se está consolidando como un actor importante para la expansión de marcas asiáticas de alto impacto. En diálogo con Día 1, Leenin Domínguez, gerente de Finanzas, detalló la hoja de ruta de la compañía para este año, con acciones que incluyen la diversificación de categorías y la consolidación de su canal digital.

La empresa nació en el 2017, pero dos años después dio un salto exponencial al conseguir la representación de Xiaomi en el Perú. Tras superar la pandemia -cuando sus incipientes canales digitales se activaron con fuerza-, QTC ha logrado un ritmo de crecimiento notable. Según Domínguez, la firma cerró el periodo 2024-2025 con un incremento en ventas del 72%, una cifra impulsada por sus nuevas marcas, entre las que destacan Huawei, Honor, Oppo y DJI.

Para este año, la meta sigue siendo crecer a doble dígito. “Para el 2026, estamos proyectando un crecimiento del 24%. Aunque es una proyección moderada, creemos que con el incremento de nuevas marcas y el punto de atención que estamos dando en el e-commerce, podríamos superar esa cifra”, afirmó.

Los drones, el nuevo impulso

Uno de los nuevos pilares que está transformando el modelo de negocio de QTC es la división de drones, especialmente los orientados al sector empresarial y agrícola. La marca DJI ha mostrado un desempeño excepcional. En el 2024 empezó la distribución de la línea Agras -drones agrícolas- que se ha convertido en el impulsor de la marca. Esta tecnología no solo representa una venta de hardware, sino una alternativa de eficiencia para los empresarios peruanos.

“Percibimos para este año un gran crecimiento, porque el sector agrícola está accediendo a la tecnología con la finalidad de generar eficiencia, por ejemplo, en temas de fumigación. El Perú es un país donde la agricultura es un motor fuerte”, explicó Domínguez a Día 1. Para facilitar este acceso, la empresa ha implementado sistemas de financiamiento directo previa evaluación crediticia, permitiendo que más agricultores tecnifiquen sus procesos.

El crecimiento de DJI entre el 2024 y el 2025 fue de 100%. La proyección de la empresa es que este año haya un incremento del 75% y que la línea Agras en particular crezca un 90%.

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Expansión a provincias

QTC es quien está detrás de las diferentes tiendas de Honor, DJI, Oppo, entre otras. Hasta el 2024 tenían 50 puntos físicos, al cierre del 2025 ya sumaban 60 tiendas y la proyección es que este año se inauguren 5 puntos más. La meta de la empresa es que en este 2026 el usuario de todo el país identifique ahora a QTC como un “supermercado tecnológico”.

Si bien el ticket promedio en tiendas físicas ronda los S/650, en el canal digital este asciende a los S/750, lo que demuestra una mayor confianza del consumidor en las compras online de productos de mayor gama.

El plan de expansión no se detiene en Lima. La empresa ya cuenta con un centro de distribución en Arequipa para agilizar las entregas en el sur del país y proyecta la apertura de tres nuevos puntos de venta en provincias durante el próximo año. “Queremos democratizar la tecnología y darle acceso a las personas. Para este 2026, el propósito es que conozcan la marca QTC, que está detrás de estas grandes marcas, y que nos vean como la empresa peruana capaz de ofrecer lo último en innovación”, puntualizó el ejecutivo.

Además de los smartphones y drones, QTC está apostando por la categoría de hogar inteligente (‘smart home’), que incluye desde aspiradoras robot hasta equipos de cómputo y movilidad urbana (scooters). Según Domínguez, aunque el mercado peruano aún está rezagado en comparación con otros países en la adopción de aparatos para la categoría, se espera que esta sea una de las de mayor crecimiento en los próximos años.