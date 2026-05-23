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De acuerdo con Leenin Domínguez, este año QTC busca afianzar su presencia en provincia y fortalecerse como e-commerce tecnológico.
De acuerdo con Leenin Domínguez, este año QTC busca afianzar su presencia en provincia y fortalecerse como e-commerce tecnológico.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Bruno Ortiz Bisso

Quizás el nombre de esta empresa peruana no le suene conocida, pero QTC (antes conocida como Qué Tal Compra) se está consolidando como un actor importante para la expansión de marcas asiáticas de alto impacto. En diálogo con Día 1, Leenin Domínguez, gerente de Finanzas, detalló la hoja de ruta de la compañía para este año, con acciones que incluyen la diversificación de categorías y la consolidación de su canal digital.

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