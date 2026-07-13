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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la estabilidad en el BCR, meritocracia pendiente
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la estabilidad en el BCR, meritocracia pendiente
Por María Rosa Villalobos

La semana inició con una buena noticia. El señor Julio Velarde aceptó la invitación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, a continuar un período más al mando del Banco Central de Reserva. Tan importante como su designación es la de los otros directores. El Ejecutivo propone a cuatro (incluyendo al presidente) y el Congreso elige a los tres restantes. Se esperan perfiles probos.

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