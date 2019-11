Mall Aventura, brazo inmobiliario del grupo Ripley, es sin duda una de las principales cadenas que marcará la pauta de la expansión de la industria de centros comerciales en los próximos dos años. Aunque su foco está puesto en sus proyectos en Chiclayo, Iquitos y San Juan de Lurigancho, dice su gerente general, Javier Postigo, la empresa no cesa en la caza de nuevas oportunidades para seguir creciendo en el mercado peruano.

¿Cómo han evolucionado las ventas de la cadena hasta octubre?

Nuestros dos centros comerciales en la ciudad de Arequipa y Santa Anita (Lima) han reportado un crecimiento acumulado de 7% en las ventas ‘same store sales’ [ventas comparando los mismos m2] y como venta total un 10% respecto al año anterior. Solo en Arequipa hemos tenido crecimientos de 18% en ventas y 15% en visitas. La ampliación que hicimos en el 2018, hoy está dando frutos.

La ampliación en Santa Anita ya culminó, sin embargo, aún hay tiendas cerradas.

Tenemos el 90% arrendado y un 70% de tiendas abiertas, el porcentaje restante abrirá paulatinamente. Todos quieren llegar a la campaña navideña. Recordemos que este ‘mall’ ha duplicado el número de tiendas de 180 a 350. Hemos sido, además, muy cuidadosos de no generar diferencias con el nuevo ‘hall’. Por ello, H&M está estratégicamente mirando hacia la ampliación.

En este ‘mall’ también han tomado en cuenta la nueva tendencia del ‘retailtainment’, mix entre el comercio minorista y el entretenimiento.

Sí, este es uno de nuestros enfoques diferenciales. El 30% de nuestra área es un mix de entretenimiento y ‘retail’; mientras que el promedio en el mundo está entre 10% y 20%. Hemos creado una zona denominada Oasis con 11.000 m2 de puro entretenimiento que se conecta con Cinépolis, que tiene dos nuevas salas con tecnología macro. También se instalará en el tercer nivel un parque con atracciones tecnológicas y familiares; un anfiteatro (a inaugurarse este viernes 15) y tendremos el primer RollGlider, un juego que permite descender como si fuera un canopy, a cargo de la búlgara Walltopia.

¿Cuál es la estrategia de la cadena para los siguientes tres a cinco años?

Nuestro objetivo es el crecimiento. Tenemos un plan de inversión importante al 2021. La empresa, prácticamente, se está triplicando, pasando de 130.000 m2 a tener 330.000 m2. Estamos construyendo tres ‘malls’ a la vez en Chiclayo, Iquitos y San Juan de Lurigancho, y haciendo los últimos retoques de la ampliación del complejo de Santa Anita. Este es un reto bastante fuerte, no conozco una sola cadena en la región –incluyendo Chile, Colombia Venezuela, Argentina y Perú– que haya construido tres centros comerciales en paralelo y una gran ampliación.

¿Qué expectativas tienen para el 2020?

Será un año de consolidación para nuestro ‘mall’ de Santa Anita y de expansión con la inauguración del ‘mall’ de Chiclayo para fines de marzo. El próximo 29 de noviembre le entregamos a H&M la tienda para que la habilite y el 5 de diciembre a Ripley, Plaza Vea, Promart y Oechsle. Además, estaremos también en proceso de construcción de Iquitos y San Juan de Lurigancho.

¿Para cuándo están programados estos dos últimos complejos?

Ambos se inaugurarán en el 2021, primero San Juan de Lurigancho en marzo y en agosto Iquitos.

¿En ambos entrará H&M como operador?

Aún no lo podemos confirmar.

¿Se vienen más ‘malls’ en paralelo?

Estamos en el proceso de compra de terrenos para tres nuevos proyectos, uno de ellos está bien avanzado, pero como todavía no es realidad prefiero no anunciarlo. Además, todavía hay que revisar y evaluar si el terreno tendrá la capacidad futura en términos de permisología, zonificación, parámetros adecuados, entre otros aspectos.

De concretarse, ¿en qué tiempo se desarrollarían?

Estos son proyectos que pueden demorar entre tres y cinco años, aproximadamente. En Chiclayo y en San Juan de Lurigancho (donde tuvimos que cambiar la zonificación) nos tomó cinco años iniciar el proyecto, por ejemplo. En ambos tenemos los terrenos bajo derecho de superficie. En Iquitos el terreno sí es propio.

¿Están en Lima o provincias?

Principalmente en Lima. Para desarrollar un nuevo centro comercial necesitamos una masa crítica superior a los 500.000 habitantes y en provincias ya no hay mucho espacio para formatos como el nuestro.

¿Es una alternativa para Mall Aventura crecer inorgánicamente?

Nosotros, en principio, estamos enfocados en desarrollar nuestros propios proyectos concebidos para ser exitosos bajo las estrategias que tenemos (‘retailtainment’, espacios amigables y bien ubicados, formatos grandes con departamentales, ‘fast fashion’, etc.) pero no se descarta revisar la adquisición de proyectos ya desarrollados cuando no encontremos las condiciones para empezar un nuevo ‘mall’ de cero.

¿Alguno de estos tres proyectos será fruto de una compra?

No. Los tres se empezarían desde cero. A diferencia de muchos competidores del mercado nosotros somos desarrolladores, tenemos el ‘expertise’ y un equipo que sabe desarrollar centros comerciales. Si hay una oportunidad de compra de un ‘mall’ de formato grande la tomaremos, como lo mencioné.

Entonces, el foco es seguir haciendo centros comerciales grandes (regionales).

Sí, regionales (hasta los 60.000 m2) y súper regionales (a partir de los 90.000 m2). Para hacer un centro comercial de estos tamaños lo que se requiere, especialmente, es infraestructura vial. Los ‘malls’ más importantes de Lima están sobre avenidas principales. Por ello, lo que le falta a Lima para tener más centros comerciales de gran tamaño es infraestructura vial, pero eso llegará con el tiempo. En Lima son 13 millones de habitantes. Eso daría pie para que existan 26 ‘malls’ grandes y hoy todavía los contamos con los dedos de las manos.

Pero, ¿han evaluado desarrollar formatos más pequeños?

Hoy en día preferimos dedicarnos a lo que conocemos y sabemos hacer. Cuando las oportunidades se terminen, pensaremos en otros formatos.