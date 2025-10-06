¿Estás navegando hacia el ROI o solo siguiendo la corriente de la IA?

En un entorno empresarial marcado por la disrupción digital, la inteligencia artificial (IA) continúa acelerando la innovación. En este contexto, muchos líderes sienten la urgencia de avanzar, impulsados por el deseo de no quedarse atrás, y se preguntan cómo transformar el potencial de la IA en valor real y retorno de inversión (ROI).

El IBM CEO Study 2025 revela un escenario desafiante, aunque el 62% de los CEO en América Latina prioriza casos de uso de IA basados en el ROI, solo el 24% de las iniciativas ha entregado el retorno esperado en los últimos tres años. Y en Perú, el 82% de las empresas llevan menos de dos años trabajando con IA, lo que indica que estamos en una etapa temprana e ideal para construir un plan con visión estratégica.

La IA tiene el potencial de transformar la experiencia del cliente, abrir nuevas oportunidades de ventas cruzadas y optimizar operaciones, pero para que eso ocurra, los CEO deben empezar a diseñar estrategias con propósito y la innovación no debe estar aislada del negocio.

Para lograrlo, los líderes deben enfocarse en tres acciones clave: primero, equilibrar el pensamiento creativo con el potencial real, priorizando iniciativas según el ROI y vinculando el desempeño de los equipos de innovación, incluyendo agentes de IA, con los resultados del negocio; segundo, reducir el enfoque en la cantidad para apostar por la calidad, definiendo KPIs que orienten las iniciativas de innovación, identifiquen las mayores oportunidades de retorno y permitan asignar los recursos estratégicamente; y, finalmente, ‘feedback’ continuo y adaptación al contexto, fallar rápido y aprender rápido, implementando un proceso de gestión de proyectos para escalar lo que realmente funciona y corregir lo que no.

La innovación no es una moda, sino una travesía que exige visión, métricas claras y liderazgo. En el Perú tenemos el viento a favor, pero el ROI de la IA solo llegará cuando se navegue con propósito. Para ello, necesitamos líderes que se atrevan a construir una verdadera transformación y conecten la tecnología con el negocio. ¿Estás listo para llevar tu inversión a buen puerto?