- ¿Por qué eligieron a Perú para iniciar este camino con Souma, su primera marca Vignette Collection?

Hemos empezado este camino hace más de dos años. El nacimiento de Souma Hotel Lima, viene desde la alianza estratégica entre Iberostar e IHG, que surgió hace más de dos años, y eso nos ha llevado al cambio de nombre, y ser seleccionados como el primer Vignette Collection de Latinoamérica, un hito en la expansión de IHG. Estamos felices de que se apueste por Perú para esta nueva marca de lujo y de ‘lifestyle’, que tiene un crecimiento muy fuerte.

- ¿Cómo complementará el portafolio hotelero actual de IHG y del mercado?

Souma nace como un concepto totalmente nuevo y disruptivo porque es una marca enfocada en el bienestar y el equilibrio, viene como parte de Vignette Collection, un conjunto de hoteles de lujo, ‘lifestyle’ y de estilo únicos. Tiene una esencia y experiencia única para los huéspedes, con la ventana que nos aporta IHG como la tercera cadena hotelera más grande del mundo, con más de 6.500 hoteles, lo que nos da un apoyo y un posicionamiento muy importante.

-¿A qué público apunta Souma?

Nuestros clientes son viajeros conscientes, que pueden ser corporativos y viajeros ‘leisure’. Nos ubicamos en Miraflores, en una de las mejores zonas de Lima, donde les ofrecemos spa, ‘rooftop’ con música, propuesta gastronómica y todas las experiencias y rituales como clases de yoga o Souma Pisco Experience que otorgamos.

-Souma de Vignette Collection viene a ser la primera marca de todo el grupo de IHG enfocada en el ‘lifestyle’?

Sí, es la primera marca de lujo y ‘lifestyle’ Vignette Collection. IHG tiene otras marcas de lujo, tienen seis marcas en total en el mundo y vemos que IHG se está enfocando mucho en este nicho de lujo en los último años, pero con este toque de ‘lifestyle’ sí es la primera marca en el Perú y la primera en la región.

-¿Cómo va a ser el hotel?

Nuestro hotel tiene 214 habitaciones, 112 estacionamientos y tres restaurantes: Rooftop 27 tapas, nuestro restaurante nikkei, Kimo y Ortega & Huamán. Además tenemos 276 m2 de área de eventos, spa y más ‘ammenities’.

-¿Cuánto ha sido la inversión para reconvertir el hotel Iberostar a Souma?

Lo que hemos hecho es una remodelación, unas modificaciones de algunas áreas como el lobby, pero en general la mayoría de la adecuación ha sido en ‘back office’. Para conectarte con IHG correctamente tienes que asegurar los sistemas y estándares para que la experiencia del cliente sea realmente de lujo. No ha requerido una inversión tan grande.

- Apuntan a 100 hoteles en los próximos 10 años con Vignette Collection, ¿cuántos de estos llegarán al Perú?

La tendencia este año es de una proyección de 4,3 millones de turistas, un 10% más que el año pasado. Así que sí tenemos expectativas de que vaya creciendo, hay varias aperturas y la oferta turística está creciendo. Hay muchas posibilidades de que haya más Vignette Collection aquí en la región y en Perú. Pudiera ser perfectamente en Lima como en Cusco porque al final son estadías únicas. Así como Souma de Vignette Collection, las siguientes podrían llamarse distinto. Souma por ahora sería la única con esta marca y la experiencia la tienen que vivir acá.

- ¿Esta propuesta de valor es más apreciada por viajeros más jóvenes o a qué tipo de público apuntan?, ¿están dispuestos a pagar más por ello?

Hay encuestas que dicen el 82% de los clientes sí o sí elegirían una opción sostenible por encima de una no sostenible y el 50% pagaría un 20% más para asegurarse que tiene esa acción sostenible y en eso está enfocado Vignette Collection. Nuestros clientes eligen de una manera consciente y hoy en día en sostenibilidad no hay marcha atrás, el futuro va hacia allí. No tenemos ningún plástico de un solo uso en todo el hotel, reciclamos el 100% de toda nuestra basura, por ejemplo.

- ¿Cuál es el ticket promedio de Souma?

El valor agregado que nos da el unirnos a esta marca de lujo y de ‘lifestyle’ viene con un incremento en las tarifas. Tenemos una estimación de un incremento de un 35% de la tarifa media [de cuando era Iberostar]. Si comparamos con el año anterior, las habitaciones básicas estaban unos US$190 por noche, ahora es alrededor de US$250 por noche. Entonces sí es una subida bastante significativa, puesto que estamos entrando en todo este mercado de lujo y personalizado.

-En el primer año, ¿cuál es su objetivo de ocupación?

Un 75% de ocupación de promedio en el 2025.

-Aparte de Souma, IHG planeaba el ingreso de nuevas marcas, ¿cómo viene el ‘pipeline’ de aperturas?

Exacto. Este año abrirá el nuevo Intercontinental y el nuevo Hotel Índigo, que son también dos marcas de IHG. Intercontinental es otro tipo de lujo más clásico, mientras nosotros somos un lujo más moderno y de experiencia. Así que IHG en Perú va a tener tres nuevos hoteles este año, un momento histórico con la gran expansión de este año.

-¿Estos nuevos hoteles estarían abriendo también en la primera mitad del año?

Exacto, en la primera parte del año. [En julio y junio, respectivamente] en Miraflores, muy cerca de Larcomar. Se incorporarán tres hoteles este año dentro de su portafolio, lo cual para una ciudad en un mismo año es bastante significativo.

- Aparte también tienen los hoteles Holiday Inn, ¿abrirá más hoteles?

No te sabría decir, pero se consolidarán los que tenemos. Holiday Inn es una marca para el viajero con un ticket promedio más accesible, otro tipo de categoría, diferente a Vignette Collection.

-¿Cómo ve el turismo en el Perú este año? De hecho, el país ha tardado un poco en la recuperación del turismo receptivo.

Sí, todavía el año pasado cerramos con números que no llegaban a las cifras del 2019. Pero este año sí tenemos una proyección de crecimiento, entre eso y los nuevos proyectos de infraestructura turística, como el nuevo aeropuerto, proyectos nuevos y aperturas, se espera una expansión. Hay gran expectativa para este sea un muy buen 2025.

- ¿Esto, a pesar de que sea un año preelectoral en el Perú?

Sí, a pesar de eso se mantendría esa proyección de recuperación. El Perú tiene un atractivo turístico muy variado y muy importante. Mientras no haya ningún tipo de inseguridad que afecte directamente al pasajero o cierres de Machu Picchu, como sucedió hace un tiempo, no se afecta tanto al turismo. Entonces, en principio no tiene que haber alguna afectación. El destino lleva unos años posicionándose para dar esa seguridad de nuevo al viajero externo y creemos que va a seguir así.

- La inseguridad y acceso a destinos como Machu Picchu, ¿impactan directamente a la decisión final de los viajeros al momento de decidir si vienen al país?, ¿en cuánto?

Sí, totalmente. La seguridad es uno de los puntos clave para que un turista finalmente decida venir o no y lo evalúan. Y, en el segundo punto, el tema del acceso y poder visitar este atractivo turístico es muy importante para que siga el flujo de turistas.

- ¿Cuál es la proyección de crecimiento de IHG para este año en ingresos e inversión?

IHG tiene una proyección de que a nivel de cadena, con todas las nuevas aperturas, haya un crecimiento exponencial en los próximos años. Yo creo que después de la pandemia se ve esta reactivación y que cadenas hoteleras internacionales tan importantes tengan este ‘pipeline’ tan fuerte en los próximos años da mensajes muy positivos.

- ¿De cuánto sería ese crecimiento en el Perú? , ¿similar a la proyección global?

No tengo el dato de toda la cadena, pero como Vignette Collection vamos a tener un incremento mínimo de un 15% de nuestro ‘revenue’, esperamos que con nuestras nuevas marcas haya un aporte de valor y muy buenas cifras.