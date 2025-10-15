Este es el nuevo proyecto de V&V, que tendrá departamentos, oficinas y zona comercial, en el corazón de Miraflores

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Este es el nuevo proyecto de V&V, que tendrá departamentos, oficinas y zona comercial, en el corazón de MirafloresResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En plena Avenida Larco, eje histórico del desarrollo urbano y turístico de Miraflores, V&V Grupo Inmobiliario desarrolla Larco 791, un proyecto que refleja cómo el sector se ha adaptado a los cambios del mercado. Inicialmente concebido como hotel, el desarrollo fue reformulado como edificio de oficinas durante la pandemia y terminó evolucionando hacia un formato mixto —residencial, comercial y de oficinas boutique—, alineado con las nuevas tendencias de demanda e inversión.