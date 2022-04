Ha pasado poco más de un año desde que PedidosYa, parte del holding Delivery Hero, compró la operación de Glovo en América Latina y se abrió paso en el mercado peruano. Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, nos cuenta la estrategia de la plataforma de delivery, sus objetivos y los próximos planes en el Perú y en la región. La principal competencia, segura, sigue siendo el delivery por teléfono.

—Ha pasado un año desde la migración de Glovo a PedidosYa. ¿Cuál es el balance de este tiempo ?

Estamos muy contentos por cómo ha evolucionado PedidosYa en el mercado peruano. Claramente tuvimos un arranque complicado, siempre todas las migraciones de compañías son un poco traumáticas al inicio, tanto para usuarios, comercios y repartidores, pero pasado ese período- unos tres meses de adaptación- empezamos a tomar el vuelo que esperábamos en el Perú. Un año después, estamos posicionados donde habíamos planificado estar y convencidos de que el Perú es un mercado que va a ser muy importante para nosotros. Tiene un potencial gigantesco porque todavía está todo en pañales.

—En una entrevista dijo que de cada 10 pedidos, siete se hacían aún por teléfono en América Latina, ¿es así también en el Perú?

Sí, en el Perú este dato es un poco más alto que en otros mercados de la región, por encima de ese promedio. Por el nivel de ingresos del país, la población y distribución geográfica tendría que hacer más pedidos por aplicativos de delivery de los que hace hoy.

—Hubo un avance en esa adopción del uso de ‘apps’ de delivery durante la pandemia, ¿cómo se reflejó esto en PedidosYa?

Sí, ahí por suerte el patrón se repite un poco a lo largo de todo el continente. La pandemia afectó de manera positiva al sector. La gran conclusión es que la pandemia aceleró los tiempos de adopción. Nuestra visión es que la industria debería estar haciendo entre 1 y 2 órdenes por habitante cada mes en los mercados donde operamos. En el caso del Perú, hoy estamos lejísimos de ese número. Estamos convencidos de que llegaremos, la pandemia nos adelantó un par de años hacia ello. Durante la pandemia, la tasa de adopción de usuarios, comercios y repartidores se duplicó.

—El año pasado pasado además salió Uber Eats del mercado, Glovo fue absorbida por PedidosYa, ¿cómo esto movió el mercado?

Nosotros tenemos una visión de la industria un poco diferente a los competidores. Por lo general los competidores montan operaciones súper buenas y grandes en zonas muy marcadas, por lo general en ciudades más grandes y dentro de ellas en los barrios de mayor afluencia. Tenemos una visión de negocio más de país entero. Nosotros tenemos como principal competidor al teléfono, el grueso de las personas que siguen llamando por teléfono no viven en barrios o ciudades que están más acostumbradas al uso frecuente de la tecnología y a utilizar ‘apps’ de delivery. Nosotros estamos viendo más hacia el interior del país y distritos donde no suele llegar el delivery. Así que hemos incorporado muchos usuarios y comercios en lugares del país donde antes el delivery no existía. Por eso me cuesta hacer la comparación con los que se fueron. Yo tiendo a creer que en las zonas donde competimos, que son las obvias, los comercios trabajan con todas las plataformas.

—Si bien tienen estrategias distintas, ¿cómo ves el entorno competitivo en el país? Rappi creció muchísimo y llegaron nuevos jugadores.

Para mí realmente la competencia es el teléfono. Para cumplir nuestra visión de una orden por habitante cada mes, lo que nos falta es que todas las personas que no usan la plataforma de delivery la usen, ahí está el mayor universo de futuros usuarios. Por eso tratamos de tener cobertura en la mayor cantidad de ciudades del país. Nuestro negocio se potencia con la densidad en cada código postal, mientras más comercios tenga, más usuarios podrán comprar y así sigue la cadena. Y eso lo logramos teniendo presencia profunda en el país. Perú, en particular, es un país muy grande, que requiere niveles de inversión importantes. Cada año tiene un presupuesto de inversión que se asigna según los objetivos en cuanto a usuarios, comercios y repartidores.

"Este rubro crece y se desarrolla a una velocidad, mientras que las leyes evolucionan a una velocidad distinta".

—¿Cuánto del presupuesto regional se destina al Perú?

Dentro del presupuesto de la región, Perú se lleva mucho más de lo que le corresponde por tamaño de negocio porque es de los países que menos desarrollado está en plataformas de delivery frente a los otros mercados donde estamos presentes.

—En el país se trazaron el objetivo de duplicar el negocio este año y en América Latina multiplicar por 10 la operación en cuatro años, ¿cuánto se está avanzando en estos objetivos?

Ese es el objetivo, tener una orden por habitante cada mes en cuatro años. El 2021 cumplimos perfecto el plan que teníamos, tenemos un plan bastante agresivo para este 2022, donde la verdad todavía es muy temprano para decir si lo vamos a cumplir. Aunque yo estoy convencido de que será así, cuando hacemos planes los hacemos para cumplirlos.

—¿Qué mercado de PedidosYa se acercan más a esa meta?

En la región, Panamá y Uruguay están más cerca a tener una orden por habitante cada mes. Los que están un poco más lejos de esa métrica son Perú, Nicaragua y El Salvador, a los que entramos hace menos tiempo.

—¿El Perú también logrará el objetivo de tener una orden por habitante cada mes dentro de cuatro años?

Sería muy injusto exigirle al Perú lo que le exijo a un país donde tenemos 10 años. Entonces, es probable que la orden por habitante no llegue en ese lapso al Perú, quizá unos años después.

—¿Abrirán operaciones en nuevas ciudades este año en el país?

Estamos en 23 ciudades y este año vamos a seguir invirtiendo para lograr la densidad que te comento en las ciudades que abrimos para brindar un buen nivel de servicio. Pero no descartamos que en la segunda mitad del año lancemos entre 6 y 10 ciudades nuevas.

—¿Cuántos repartidores activos utilizan PedidosYa en la región y en el mercado peruano?

En América Latina tenemos alrededor de 80 mil repartidores activos. Y en el Perú son 6 mil.

—El tema de la seguridad laboral de los repartidores ha generado mucho debate, ¿cómo observas está situación en la región? Aunque hay beneficios como la flexibilidad, algunos repartidores sostienen que se sienten desprotegidos.

Lo bueno de nuestra industria, con algunas salvedades, es que está en el mismo nivel de estadío en casi todas las parte del mundo y estamos resolviendo casi los mismos problemas al mismo tiempo. En todos los mercados se está viendo cómo resolver, donde el común denominador es que este rubro crece y desarrolla a una velocidad, pero las leyes evolucionan a una velocidad distinta . Lo que queda ahora, en los próximos años, es tratar de adecuar las leyes a la realidad económica de hoy. Nosotros tenemos una postura muy activa en diálogo con todos los interesados para tener una normativa vigente que nos permita mantener las bases de nuestro negocio. Es difícil darle una buena experiencia al usuario si la del repartidor y del comercio no está alineada. Esto lo medimos mucho y la mayor muestra es que el grueso de repartidores sigue trabajando con nosotros.

"El combustible es el costo más grande que tienen los repartidores".

—¿De cuánto es ese nivel de satisfacción?

No tengo la cifra, pero el número de repartidores que perdemos es aún más baja de los usuarios que se van. Ellos ponderan la libertad que tienen para operar y el nivel de ingresos. Estamos convencidos de que a través del diálogo es posible tener una normativa adecuada en los países y también brindar beneficios que hoy en día no tienen y que, quizá, tiene sentido que tengan.

—¿Estos beneficios los están viendo como PedidosYa o de acuerdo a la normativa de cada país?

Varía mucho cómo lo hacemos de país a país. En algunos lo hacemos como PedidosYa, acá como parte del gremio que nos agrupa, pero por lo general tratamos de ir por todas las vías posibles.

—Hay un proyecto de ley en el Congreso que se estuvo trabajando a finales del año pasado, ¿pudo revisarlo?

No lo conozco pero aplica lo mismo que te dije antes, al final del día no es tan relevante cómo se instrumenta. Lo más relevante es que respete algunos principios básicos que hacen que el negocio sirva para todos.

—¿PedidosYa ve la necesidad de ofrecer beneficios a los repartidores por cuenta propia?

Tratamos de aportar el mayor valor posible y es algo que estamos comenzando a entender cómo hacerlo. Varía de país a país. Lo más reciente que tenemos, en el caso de Argentina, es que hicimos un acuerdo con las empresas de combustibles más grandes para que los repartidores puedan recargar con un descuento. El combustible es el costo más grande que tienen los repartidores.

—¿Se podría replicar en otros mercados?

En estos momentos estamos viendo en toda América Latina qué podemos aprovechar para tratar de conseguirles beneficios en este contexto de alza de combustibles . Si bien ahora no lo vemos como un problema, al menos en la región, creemos que tarde o temprano va a ser un costo que vamos a tener como sector y tenemos que ver cómo resolverlo y ver qué soluciones son posibles de implementar acá. No es fácil.

—Por el lado de las comisiones, ¿qué variables toman en cuenta?

Nosotros tenemos dos niveles de servicio. Uno en el cual generamos ventas para el restaurante pero el que entrega el pedido no es repartidor de PedidosYa y el otro en el que sí. En Perú, el primero oscila entre el 7% y 9% de comisión para el comercio y el segundo, el más completo, varía entre 14% y 18%.

—¿Cuánto puede ganar un repartidor con PedidosYa?

Nos preocupamos porque el repartidor trabaje en nuestra plataforma lo más contento posible. Un factor fundamental para lograrlo es pagarle por pedido un valor que les represente un sueldo comparable con otros trabajos. Tenemos como regla básica que l os ingresos mensuales de un repartidor en PedidosYa sean arriba de dos veces el salario mínimo de cada mercado. Y también se cumple en el Perú. Con eso garantizamos que los repartidores quieran seguir trabajando.

—¿En cuántas horas de trabajo alcanzarían ese doble sueldo mínimo?

Lo comparamos con una jornada laboral común. Si fuera con muchas horas más de trabajo, en realidad no pagaríamos eso y no conseguiríamos repartidores.

—Han sumado una nueva vertical en el último año como PedidosYa Market, ¿abrirán más puntos?

Estamos terminando de hacer el análisis, tenemos identificadas las zonas donde nos hace falta abrir, pero el proceso es largo, pero está avanzando.

—Entre los otros planes que tienen anunciaron el ingreso a ‘fintech’ en la región, ¿también está ese plan para el Perú?

Sí, tenemos un acuerdo regional con Visa, que nos va a apoyar para lanzar servicios financieros para todo nuestro ecosistema en todos los países, servicios financieros para repartidores, para los usuarios y los comercios. Es un plan que tiene muchas etapas. En el primer estadío, estamos buscando lanzar tarjetas de crédito cobrandeadas con PedidosYa en todos los países donde estamos en América Latina.

—En el Perú, ¿ya tienen fecha de lanzamiento?

No, son conversaciones y negociaciones que estamos teniendo con dos o tres bancos por cada país. Tratando de ver con quien podemos llegar a un acuerdo.

—¿El ingreso a ‘fintech’ lo vieron como una necesidad?

Creo que va por la esencia de entender que la mejor manera de darle un buen servicio al usuario es haciendo que los componentes del ecosistema puedan estar de la mejor manera posible: comercios, repartidores. Al momento de analizar qué podemos hacer desde nuestra plataforma para que comercios y repartidores trabajen de la mejor manera posible en nuestra plataforma son soluciones. Por ejemplo, en América Latina los restaurantes suelen ser pequeños comercios que el mercado financiero tradicional no les ayuda por lo que es difícil acceder a créditos o beneficios.

—¿Apuntarían a brindar servicios para pymes a los comercios y tarjetas de crédito o débito para el usuario?

Sí, servicios como créditos para las pequeñas empresas o adelantos de dinero para capital de trabajo. Y lo mismo también para los repartidores. Pero construir todo esto requiere mucha inversión desde el punto de vista tecnológico y también el desarrollo de muchas alianzas para llevarlos a cabo. Dependiendo del país y el estado de avance de las negociaciones que tenemos variará por dónde arrancaremos, pero vamos avanzando con los tres frentes. En algunos atenderemos primero a repartidores, en otro a los comercios, pero tarde o temprano tendremos todos los servicios en todos los países.

"El Perú está en el top 3 de los mercados más importantes de PedidosYa".

—¿Por donde iniciaría en el Perú?

Me inclino que por el lado de los usuarios y de los comercios, creo que es lo que más rápido debería llegar.

—La competencia en ‘fintech’ se está haciendo más fuerte, ya Rappi también inició el camino.

Sí, las ‘fintech’ en general es una industria súper caliente, sobre todo en América Latina. Pero tenemos confianza de que los productos financieros que vamos a desarrollar para los restaurantes, por ejemplo, va a ser superiores a los que puedan desarrollar otro tipo de startup, por el solo hecho de que conocemos más el rubro y la dinámica.

—¿Están trabajando en otras verticales?

Sí, estamos incubando un par de negocios que queremos que en el mediano y largo plazo pudieran ser bastante relevantes. Estamos desarrollando un ‘marketplace’ para restaurantes, donde queremos proveer a los restaurante de los insumos que necesitan para cocinar. Estamos en modo prueba porque es un negocio un poco alejado de nuestro ‘core’, pero le vemos mucho valor, le tenemos muchas esperanzas. Ahora lo estamos aprendiendo para ver cómo se podría llevar a más países.

—¿Ven en el corto plazo obtener el liderazgo del mercado local?

Nosotros en casi todos los países somos líderes, la principal razón es porque tenemos presencia en todo el país, cuando el grueso de nuestros competidores tiene presencia focalizada. Esa es la forma como entendemos y desarrollamos nuestro negocio. Hoy el Perú está en el top 3 de mercados más importantes para PedidosYa.

—Son nuevos auspiciadores de la selección peruana, ¿cómo va la estrategia?

Entendemos que el fútbol y auspiciar a la selección nacional de los países donde estamos es poner nuestra marca en un lugar que sea consecuente con nuestra estrategia de tener presencia en todas las ciudades del país. No es algo que hacemos por si van a o no al Mundial. Somos la única ‘app’ que auspicia a la selección nacional.