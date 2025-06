El nacimiento de la Inteligencia Artificial (IA) trajo consigo la creencia de que este tipo de soluciones iba a eliminar millones de puestos de trabajo en el mundo. No obstante, la exposición a esta tecnología no representa un problema, sino una oportunidad para aumentar el empleo y mejorar los ingresos salariales. A esta conclusión llegó el estudio “IA y cambios en el mercado laboral en Latinoamérica”, elaborado por Pablo Egaña y Claudio Bravo-Ortega, académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Uno de los sustentos, explica Bravo-Ortega, es que la IA se utiliza como un complemento a las tareas diarias; por lo tanto, no podría reemplazar al trabajador como sí lo haría la automatización de estas labores.

“Muchas de las tareas que realiza la IA no sustituyen necesariamente a las personas, sino que se complementan con ellas y aumentan la productividad. Se trata de tareas que las personas no pueden hacer, pero que necesitan que alguien gestione. No hay efecto en salario (reducción), pero sí en empleo”, destaca el investigador.

En Perú ya se observa una alta demanda en el talento tecnológico, sobre todo en especialidades como ciberseguridad y ’data science.

En esa línea, Francisco Herrera, director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos, comenta que, “si bien la IA puede contribuir a que desaparezcan algunos trabajos, también van a aparecer otros nuevos e incluso se abrirá paso a nuevas carreras”. De esta manera consideró que esta tecnología debe utilizarse para automatizar tareas repetitivas que conlleven al aumento de las capacidades de las personas. Esto, porque el uso de la IA les permite enfocarse en tareas más creativas e innovadoras.

“Toda revolución siempre ha tenido reducciones de empleo en determinado ámbito. Pero, esta creará empleo en un campo asociado, con lo cual tenemos doble objetivo: el aumento de empleo en el ámbito tecnológico y conseguir que, en la mayoría de las áreas profesionales, haya trabajadores con capacidades aumentadas”, refiere.

El tren de las oportunidades

¿Quiénes pueden aprovechar estas oportunidades? Por un lado, podría entenderse que las opciones se abren solo para el talento tecnológico; sin embargo, el estudio de la UAI, resalta que los profesionales más expuestos a la IA —y por tanto con mayor potencial de beneficiarse de ella— son aquellos cuyos trabajos les exigen habilidades de ‘management’ y servicio al cliente; además de ciencia, ingeniería, matemáticas (STEM) y tecnología de la información y comunicación (TIC).

Vale decir que estas habilidades no se solicitan por separado. En Perú ya se observa una alta demanda en el talento tecnológico, sobre todo en especialidades como ciberseguridad y ’data science‘; pero, las empresas priorizan los perfiles que combinen lo digital con competencias de negocio; es decir, profesionales capaces de traducir los datos en decisiones, entender el impacto de una solución tecnológica en la rentabilidad o proponer mejoras operativas basadas en modelos predictivos, explica Claudia Talavera, directora general de Experis Perú, firma especializada en talento tecnológico de ManpowerGroup.

“Hoy, los perfiles con conocimiento de ‘machine learning‘, procesamiento de datos o herramientas como Power BI o Python son requeridos no solo en áreas de tecnología, sino también en operaciones, marketing, finanzas y hasta recursos humanos”, señala Talavera.

Por su parte, Soledad Ruilopez, socia líder de Capital Humano de Deloitte Spanish Latin America, desmitifica la idea de que solo los perfiles técnicos son relevantes. “Las nuevas generaciones valoran especialmente la colaboración humana‑IA, y más del 60% —de generaciones de personas— en el ámbito global cree necesario desarrollar ‘soft skills‘ como liderazgo, resiliencia, empatía, y creatividad”, menciona.

Además, se prevé que para el 2025, el 44% de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambiarán y el 60% de la fuerza laboral necesitará formación adicional para adaptarse a las nuevas demandas, según el Informe sobre el Futuro del Empleo, publicado por el Foro Económico Mundial, agrega Ruilopez.

Las mujeres, que en su mayoría ocupan puestos con más exposición a la IA, y los hombres con mejor nivel educativo o que ocupan cargos de decisión, también encuentran una oportunidad para escalar en sus empresas y por ende, incrementar sus ingresos.

“Hay una gran oportunidad de actualizar sus habilidades en inteligencia artificial que debiera mejorar su productividad y sus salarios”, agrega el académico Bravo-Ortega.

Sin embargo, el estudio no presenta un enfoque tan triunfalista. Esto se debe a que las oportunidades de mejora se reducen en aquellos estratos económicos más bajos y en los jóvenes, por ocupar puestos de menor exposición a la IA; por lo que tienen menos posibilidades de acceder a los beneficios de esta tecnología.

Como advierte el Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos, “el talento lo tienes que educar, tiene que haber una inversión muy grande en educación así como en la formación universitaria”.

En términos de habilidades STEM y TIC, Perú se ubica entre los últimos lugares si se compara con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como México, Chile, Bolivia, Colombia y el Salvador. De hecho, solo supera a Ecuador, según el análisis de la UAI. Aun así, nuestro país se encuentra entre los países de América Latina con mayor adopción de IA, ocupando el 5º lugar, de acuerdo al Índice de Preparación de los Gobiernos para la Inteligencia Artificial, realizado por Oxford Insigths el 2024.

Lo que el mercado peruano demanda

Desde Experis Perú, la demanda de talento ‘tech’ ha crecido 60%, entre el 2019 y la actualidad. Si bien los sectores financiero, tecnológico y de telecomunicaciones han sido tradicionalmente los más activos en esta búsqueda, ahora los requerimientos fuertes provienen de empresas de retail, logística, salud, minería y educación.

“Los puestos más demandados incluyen arquitectos de datos, especialistas en ciberseguridad, desarrolladores ‘full-stack’ [profesionales que dominan tanto la parte visual de una aplicación como el servidor que procesa los datos], ingenieros de ‘machine learning‘ y ‘data analysts’ [analista de datos]. Ahora aparecen roles nuevos, como los mencionados en IA aplicada, o los gestores de automatización de procesos a través de RPA [Automatización Robótica de Procesos]”, comenta Talavera.