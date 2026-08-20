Este miércoles 19, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) ha galardonado al BCP con el Gran Premio ANDA 2026, la máxima distinción que cada año reconoce a las marcas peruanas que destacan por su coherencia, propósito e innovación en la construcción de marca, destacando a los anunciantes que han logrado conectar con sus audiencias a través de estrategias innovadoras y efectivas. En esta nueva edición, la marca fue reconocida por su campaña “SOS POS- Bloqueo de Emergencia”, junto a las agencias Circus Grey y OMD.

Gisella Rojo, directora ejecutiva de ANDA, destaca que este año, la edición 25 del certamen, la cantidad de casos presentados creció 20% frente al año pasado siendo 118 en total.

Gisella Rojo, directora ejecutiva de ANDA. : Joel Alonzo/ @photo.gec / GESAC > JOEL ALONZO

“Apuntamos a evolucionar los próximos 25 años. Este año regresan reconocimientos como el premio a la mejor agencia, que son las que están al servicio de la constitución de marcas, y el ‘marketero’ del año, que premia al profesional, líder del Premio Anda, comprometido a las mejores prácticas”, señala.

Por su lado, Alvaro Rojas, presidente de ANDA, señala que el ganador se hará acreedor a una entrada para participar de los próximos Premios Cannes y presentar su caso en el CAMP.

Entre las campañas destacadas por los Premios ANDA están la categoría de Civismo y Ciudadanía, el galardón del oro fue para el BCP por la campaña “Orguyo: construyendo ciudadanía responsable desde el BCP”, realizada por las agencias Taller 4, Ipsos. Mientras que el ganador plata fue Ferreycorp por la campaña “Voto informado 2026”.

La categoría Uso Inteligente de Data para Construcción de Marca quedó desierta.

LIMA, MIERCOLES 19 DE AGOSTO DEL 2026 La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) reconoció con el Premio ANDA a las marcas peruanas que destacan con anuncios que han logrado conectar con sus audiencias. Este año han tenido un récord de postulaciones, siendo 20% más que el año pasado. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec / GESAC > JOEL ALONZO

En la categoría de Construcción de Marca con Eficiencia Estratégica, el ganador oro fue Mifibra por la campaña “Contra el manual a favor de la gente”, de la mano de la agencia Zavalita Brandbuilding. A la par, el ganador plata fue Mibanco con la campaña “Estibadores”, junto a la agencia Circus, OMD y Publifyer.

En la subcategoría de Campañas Locales o Regionales , el ganador plata es Alacena con la campaña “No te resistas Benito” de la mano de la agencia VML e IPG. El distinción oro quedó desierta. Además, la subcategoría de Innovación de producto, tuvo como ganador del Premio Oro a Yape por la campaña “Accesibilidad: impulsando la inclusión digital y financiera”, de la mano de la agencia Interna.

En la subcategoría de Innovación de Servicio o Modelo de Negocio, el ganador oro fue el BCP con la campaña “SOS POS- Bloqueo de Emergencia”, junto a las agencias Circus Grey y OMD.

Por su parte, en la subcategoría de Experiencia física, el ganador plata fue Pilsen con “Pilsen House of Music”, y en Experiencia Digital, el jurado le dio el premio plata a Yape por la campaña “Yapemix: La primera vez que tu carta astral no solo dependía de las estrellas”.

Lima 19 de agosto de 2026 La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) reconoció con el Premio ANDA a las marcas peruanas que destacan con anuncios que han logrado conectar con sus audiencias. Este año han tenido un récord de postulaciones, siendo 20% más que el año pasado. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec / GESAC > JOEL ALONZO

En la subcategoría de Experiencia Omnicanal el ganador oro fue el BCP con la campaña “SOS POS- bloqueo de emergencia”, de la mano de las agencias Circus Grey, OMD. Y, el ganador plata fue Yape, con la campaña “Yape Gaming: que nada saque al gamer de su partida”, junto a la agencia Liquid Agency.

En la subcategoría Campaña de Gran Presupuesto, el ganador del premio oro fue BCP por la campaña “Circo del Cuy Mágico” con las agencias Circus Grey y OMD. Además, en la subcategoría Campañas de Bajo Presupuesto, el ganador plata fue Tiendas Mass, por la campaña “Maiss en la Copa Libertadores”.

Para la subcategoría Campañas Locales o Regionales, el ganador plata fue Alacena, de Alicorp, con la campaña “Alacena - Viviendo el poliamor picante”, con las agencias VML Perú, Mediahub Perú, Kantar e Ipsos. El premio ganador oro fue para dos marcas: Pilsen (Backus) y Bolívar (Alicorp), con las campañas “Ponle Play a la Música” y “Bolivar: Garantizando un cuidado prolongado”.

También se destacó a la categoría Transformación de Marca, que en la subcategoría Rebranding o Rediseño Visual tuvo a Caja Cusco con la campaña “Tejiendo la nueva riqueza del Perú” como ganadora. Por su parte, Laive fue ganador plata por la campaña “El Relanzamiento que Cambió el Rumbo de Laive”, con las agencias Maccan Lima, PHD y NielsenIQ. Y también a Alacena, con la campaña “Haciendo lo rico aún más rico”, junto a las agencias VML Perú y Mediahub Perú.

En la subcategoría Extensión o Reconversión de Portafolio, el premio de plata fue para Axe con la campaña “Huele de lujo como un perfume”, junto a las agencias Lemon The Agency, Initiative y Wonder.

Lima 19 de agosto de 2026 La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) reconoció con el Premio ANDA a las marcas peruanas que destacan con anuncios que han logrado conectar con sus audiencias. Este año han tenido un récord de postulaciones, siendo 20% más que el año pasado. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec / GESAC > JOEL ALONZO

En la categoría de Marcas con propósito, el premio de oro fue para Alicorp con la camapaña “Aliados de tu desarrollo”, mientras que el premio plata fue para Yape con la campaña “Team Yape: construyendo campeones”.

Para la categoría Construcción Estratégica de Marca, en la subcategoría Consumo Masivo, el ganador plata fue Mondelez con la campaña “Oreo: la marca que nunca deja de jugar”.

En la subcategoría Servicios, el premio oro fue para Falabella por la campaña “Arriba mujeres”, junto a las agencias Circus Grey, Starcom, Kantar e Ipsos.

En la subcategoría de productos financieros el premio plata fue para la campaña “Torito de Pacífico: cómo un símbolo cultural construyó una marca más creíble, cercana y líder”.

Y para la subcategoría de otros/ comercial, el premio plata fue para “Cemento Andino: protegiendo tu legado desde adentro”, junto a las agencias Fahrenheit, Media Connection, Azerta e Ipsos. El premio oro fue para CPP con “Si el barrio mejora, el Perú también”.

Además, AMD fue reconocida como la agencia de medios del año; Ipsos recibió el galardón como la mejor agencia de investigación del año y como la mejor agencia creativa alineada, el premio fue para VML por tercer año consecutivo.

Como mejor agencia creativa independiente, este año el premio fue para la Lemon.

Mientras que como parte de los reconocimientos que retornaron luego de varias ediciones, el premio al ‘marketero‘ del año fue para Andrés Flores Escudero, gerente de Marketing, Educación y Salud Financiera en el BCP.