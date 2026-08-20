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Resumen

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Lima 19 de agosto de 2026 La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) reconoció con el Premio ANDA a las marcas peruanas que destacan con anuncios que han logrado conectar con sus audiencias. Este año han tenido un récord de postulaciones, siendo 20% más que el año pasado. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Lima 19 de agosto de 2026 La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) reconoció con el Premio ANDA a las marcas peruanas que destacan con anuncios que han logrado conectar con sus audiencias. Este año han tenido un récord de postulaciones, siendo 20% más que el año pasado. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Por Claudia Inga Martínez

Este miércoles 19, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) ha galardonado al BCP con el Gran Premio ANDA 2026, la máxima distinción que cada año reconoce a las marcas peruanas que destacan por su coherencia, propósito e innovación en la construcción de marca, destacando a los anunciantes que han logrado conectar con sus audiencias a través de estrategias innovadoras y efectivas. En esta nueva edición, la marca fue reconocida por su campaña “SOS POS- Bloqueo de Emergencia”, junto a las agencias Circus Grey y OMD.

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