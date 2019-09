La estrategia de Sanofi para innovar a partir fracasos 

“Lo que estamos buscando es una innovación en la manera de trabajar”, sostiene Diego Hovispo, country manager de Sanofi Pasteur Perú, la división local de vacunas del grupo francés de laboratorios, en entrevista con Día1. El ejecutivo, quien está vinculado a la compañía hace tres años, habla de la estrategia que la corporación está implementado a nivel global en materia de innovación de procesos y que está aterrizando en nuestro país.



Se trata de un enfoque que los ha llevado a remodelar sus oficinas bajo la filosofía de “espacios abiertos”, muy parecidos a los que ofrecen los co-work, sin olvidar las áreas “de concentración”, donde en lugar de cháchara hay silencio del más puro. “Solo hay cuatro países que logrado implementar este concepto”, resalta el ejecutivo y agrega que el Perú ha sido el tercero, tras Francia y Brasil. “Le ganamos por puesta de mano a Centroamérica”, sostiene.



Pero el plan va mucho más allá de la puesta en escena. Busca comprometer a los colaboradores (más de 200, según su página web) en el 'management' mismo. Para eso, cuenta Hovispo, han desplegado dos metodologías fuera de serie: las “fuck-up nights”, con las que fomentan que los líderes de la compañía cuenten en qué se están equivocando. “Básicamente pasa por contar qué hiciste, qué tan mal te fue y qué fue lo que hiciste para que alguien aprenda del error”, enseña. La segunda apuesta retoma el ejercicio de observación consciente. “Todos los jueves logramos que todos nuestros empleados dejen su trabajo de laptop y busquen estar en la calle, buscando ideas y proyectos”, explica.



¿Cuál ha sido el retorno de los errores y las caminatas? Según Hovispo, hasta ahora han permitido gestar dos proyectos: la creación de un programa de educación médica online y una alianza con la app de delivery Rappi. “Uno de los grandes errores (de la compañía) va relacionado al mensaje que llevamos”, dice, sobre el primero. “Esto lo aprendimos a raíz de que alguien nos contaba lo difícil que era llevar público a un evento. De ahí salió una idea: tener sesiones más virtuales. Hoy te podría decir con números que tenemos una tasa de participación de 15% en eventos de educación médica por romper las barreras de la educación física”, indica. El ejecutivo apunta que este programa partió en el Perú a fines del año pasado y hoy existe en cinco países de América Latina.



Sobre el convenio con Rappi, que comenzó a operar en abril pasado, explica que no solo tiene una base logística (promueve el acceso a medicamentos de manera más oportuna) sino también de análisis y predicción de datos. “Si yo sé que a través de Rappi pediste anoche unas 'wings' (alistas de pollo, en inglés), identificamos que tu podrías tener no solo es dolor sino dolor con irritación estomacal más necesidad de probióticos. Lo que hacemos es brindarte información para que luego tú puedas tomar una decisión”, detalla. Así, cuando uno ingresa a la categoría "farmacia", la app, en la parte superior de la pantalla, ofrece -a modo de banner-sugerencias de medicamentos, que no son siempre de Sanofi.



¿Es publicidad? “No se le puede llamar publicidad [ni propaganda], porque tendría que haber un pago”, responde y aclara que en la app solo se sugieren productos de venta libre. Indica que el convenio está activo en Colombia, Perú, Brasil y Centroamérica.



Sanofi no es el único laboratorio con el que Rappi tiene convenios similares, confirmaron a Día1. “[…] ofrecemos la opción de llevar muestras a futuros compradores, y somos una herramienta que desde la data puede crear acciones que sean realmente segmentadas”, asegura Hovispo.



EL NEGOCIO ESTE AÑO

En ese escenario, en el Perú este año el grupo francés prevé mantener el crecimiento del año pasado, cuando su facturación creció 8%, apunta Hovispo. “Esto es un incremento de 4% por encima de lo que viene creciendo el mercado”, sostiene.



En esa línea, informa que desde nuestro país – que es sede en I+D para la región andina de la firma- están desarrollado 10 investigaciones, entre ellas, las de la vacuna del dengue. En cuanto a lanzamientos, comenta que prevén introducir al mercado ocho nuevos medicamentos este año.



¿MÁS M&B TRAS ACUERDO CON SANFER?

Consultado sobre el reciente traspaso de propiedad intelectual de tres medicamentos (Isodine, Irix y Lonol) al laboratorio mexicano Sanfer explica que el acuerdo aplicará para Colombia, México y Argentina y no en nuestro país. “Buscamos enfocarnos en las categorías de tratamiento donde creemos que podemos generar mayor valor para los pacientes. A eso responde la transferencia. No tiene una implicación para el Perú”, dice. Pero no descarta que el grupo, más allá de los procesos, busque acelerar su expansión por la vía de las fusiones y adquisiciones. “Las alianzas se llevan a cabo con alcance latinoamericano. Toda alianza será analizada con el beneficio del grupo en general”, responde.