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Resumen

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Si hasta hace poco la recordación de marca permanecía como el gran indicador para medir el éxito de una gestión empresarial, hoy las reglas han cambiado. Así lo sostiene Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, quien precisa que el último Estudio de Marcas de la consultora demuestra que la construcción de liderazgo exige “más herramientas, más precisión y más ángulos para analizar si realmente estamos avanzando en la dirección que queremos”. En diálogo con Día1, el ejecutivo detalla algunos de los hallazgos de este informe, que analiza más de 41 categorías y 7.000 casos a nivel nacional.

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