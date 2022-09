“En términos generales el crecimiento del estudio en 2021 y 2022 es muy significativo. En este 2022 venimos creciendo 15% por encima del 2019, que es el año precovid. Claramente ya estamos completamente recuperados”, comenta.

“Para este año deberíamos de terminar de crecer en alrededor del 25%. Esto nos ha llevado a crecer en número de abogados. Hemos contratado cinco nuevos socios este año, cuatro de ellos fueron promovidos internamente”, agrega.

Este impulso se da principalmente por el incremento en la demanda en el área transaccional. “Claramente en fusiones y adquisiciones hemos tenido un crecimiento muy marcado en estos últimos 12 meses. Solo en esa área somos 16 abogados”, señala.

A pesar de la situación económica del país, Rebaza explica que los empresarios en el último año volvieron a abrir negociaciones y adquisiciones, lo que explica la demanda.

“Hay una percepción de que no serán buenos años, pero no habrá una situación extrema que perjudique a los negocios, ya no se siente que habrá expropiaciones o confiscaciones. Eso propició que se considere que todavía se puede invertir, visión que comparten nuestros clientes locales e internacionales que buscan adquirir compañías. Creen que hay un riesgo mayor al invertir, pero están dispuestos a asumirlo”, resalta.

Según Rebaza, esta área tuvo un crecimiento por encima del 30% este año, frente a su desempeño del 2019.

Laboral

Por otro lado, indicó que las políticas laborales del Gobierno también han impulsado la demanda por esta área del estudio.

“Laboral no solo está tan activa en consultoría por el incremento de barreras para acceder a la formalidad, sino también por las relaciones colectivas. La mayor interacción entre las empresas y sus sindicatos también genera mayor necesidad para que se los ayude en representación”, detalla.

Asimismo, explicó que el sector de estudios de abogados y consultorías va a seguir creciendo debido a las necesidades de pulir las propuestas de inversión de las empresas en este mercado cambiante.

“Si en los planes se quiere buscar financiamientos internacionales, las empresas tienen que presentarse de la mejor forma, tienen que tener buen ‘compliance’, y probablemente esa práctica sea una que se seguirá desarrollando en el mercado peruano: ayudar a las empresas a que se muestren de la mejor forma posible para obtener financiamientos”, explica.

“Nuestro escenario actual es bastante retador para las empresas, que deben tener una visión estratégica respecto a los retos a futuro, regulatorios, retos de eventuales complicaciones que deben tener. Nuestro objetivo es ser lo más sofisticado para ayudar a los clientes”, concluye.