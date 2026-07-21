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Resumen

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Julio Campos, CEO de Evinka, sabe que ha encontrado una veta con mucho crecimiento en la que no hay, todavía, mucha competencia. FOTO: JOEL ALONZO/GEC
Julio Campos, CEO de Evinka, sabe que ha encontrado una veta con mucho crecimiento en la que no hay, todavía, mucha competencia. FOTO: JOEL ALONZO/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Bruno Ortiz Bisso

El mercado de la electromovilidad en América Latina ha dejado de ser una promesa medio ambiental para convertirse en uno de los nichos comerciales más dinámicos y rentables para el sector privado. En ese contexto de alta competitividad, la startup peruana Evinka se ha consolidado como un caso de éxito empresarial tras registrar un impresionante crecimiento de 40 veces en su facturación en apenas cuatro años de operaciones.

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