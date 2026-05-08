T&C proyecta duplicar su operación en 2026, impulsada por el crecimiento de su negocio en Miami, que ya representa el 30% de sus ingresos y podría superar a Lima en el corto plazo. “En conjunto, en Lima y Miami esperamos crecer 100% este año”, afirma William Ticona, gerente general de la compañía.

El avance en Estados Unidos responde al desarrollo de su proyecto Edge House, cuyo inicio de construcción ha sido clave para acelerar las ventas, según explica él ejecutivo. A diferencia de otros proyectos que se comercializan en planos, el inicio de obra reduce la percepción de riesgo y mejora la confianza de compradores e intermediarios.

“El hecho de iniciar obra genera confianza, porque el proyecto ya tiene todas las aprobaciones y eso se refleja en las ventas”, señala Ticona.

Actualmente, el proyecto bordea el 30% de unidades colocadas y apunta a cumplir su plan comercial. La entrega está prevista para finales del 2028 e inicios del 2029.

El ticket promedio en este desarrollo alcanza los US$800.000, con precios que van desde US$500.000 hasta los US$1,5 millones. Ticona afirma que la demanda está dominada por inversionistas internacionales que compran las unidades como segunda vivienda o activo de inversión. “Son compradores que buscan invertir en un activo tangible, que pueden usar como segunda vivienda o rentar, y que esperan que gane valor en el tiempo”, precisa.

Según Ticona, la estrategia en ese mercado apunta a profundizar su presencia en una misma ciudad. Es así que la compañía ya evalúa tres proyectos adicionales en Miami, con un modelo similar de departamentos orientados a inversión, con potencial de renta y ubicaciones estratégicas. “Tener varios proyectos en una misma ciudad nos permite generar sinergias y no duplicar esfuerzos”, explica Ticona.

Mercado local

En el 2025, T&C vendió 1.000 departamentos y aumentó su facturación en 15% frente al año anterior, apoyado en una mayor oferta en distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco y San Miguel.

La empresa ha reducido el tamaño de sus unidades para hacer más accesible el ticket de entrada, con departamentos desde 25 m2 y precios que van desde los S/159.000 en el caso de los ‘lofts’, mientras que las unidades de mayor tamaño se cotizan desde los S/295.000.

En el negocio de oficinas, el proyecto IQ Surco alcanza cerca del 80% de unidades vendidas y abre paso a una segunda etapa, lo que confirma la demanda por este tipo de producto. “En oficinas nos está yendo muy bien, eso nos permite lanzar nuevos proyectos”, indica.