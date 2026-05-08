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Resumen

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T&C proyecta duplicar su operación en 2026, impulsada por el crecimiento de su negocio en Miami, que ya representa el 30% de sus ingresos y podría superar a Lima en el corto plazo. “En conjunto, en Lima y Miami esperamos crecer 100% este año”, afirma William Ticona, gerente general de la compañía.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.