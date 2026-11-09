Resumen

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Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza las facultades y cómo adaptarse sin desproteger el ambiente. Foto: Senamhi.
Elsa Galarza, profesora-Investigadora de la Universidad del Pacífico, analiza las facultades y cómo adaptarse sin desproteger el ambiente. Foto: Senamhi.
Por Elsa Galarza

La Ley 32743 delega al Ejecutivo facultades en seguridad ciudadana y para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño. De sus 27 materias, ninguna modifica la normativa ambiental, pero al menos 14 tendrán efectos sobre el ambiente y la acción climática.

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