Hace tres años y medio, Fandango - la gran plataforma online y móvil de venta de entradas para cine de los Estados Unidos- ingresó al mercado peruano comprando a Cinepapaya, la mayor startup peruana hasta ese momento. De esta manera, Fandango, propiedad de NCBUniversal (controlada por Comcast), fortalecía su presencia en la región con un segundo mercado en Sudamérica. Desde entonces Fandango se posicionó y fue creciendo. Incluso el 2019 fue de lejos el mejor año para la industria y eso benefició a Fandango Latam, recuerda Sebastián Burgos, CTO de la compañía en el Perú.

No obstante, la profunda crisis sanitaria por el COVID-19, que ha provocado el cierre de salas de cine en todo el mundo y ha postergado nuevos estrenos por tiempo indefinido, ha sido el puntillazo para que NBCU decida cerrar todas las operaciones de Fandango Latinoamérica y también la de Perú. Una decisión que se comunicó ayer y que tomó por sorpresa a la industria.

“La pandemia ha representado un golpe sin precedente sobre la industria del cine trayendo consigo grandes retos sobre el modelo tradicional de entretenimiento cinematográfico”, explica Burgos a través de un post en su cuenta de Linkedin.

Este Diario se comunicó con el ejecutivo, quien confirmó que la comunicación se hizo oficial ayer, pero que no podía brindar información acerca del proceso ni fechas de la liquidación de la empresa en el país.

Gary Urteaga, cofundador de Cinepapaya, formó parte de Fandango Latam ( NBC Universal) hasta el 31 de diciembre del año pasado, luego de cumplir tres años dentro de la corporación como parte del contrato al vender Cinepapaya al holding. Pero sus funciones realmente se detuvieron en marzo pasado, apenas unas semanas antes de que la pandemia azote el país, ya que se encontraba apoyando en algunos temas puntuales.

“Me da tristeza que estén cerrando. La humanidad está siendo devastada por el COVID-19 y lamentablemente cientos de miles de empresas están muriendo en esta crisis también. Pero la vida y la salud es lo más importante, y el equipo humano es muy talentoso, no tengo duda que tendrán muchas oportunidades y que algunos incluso iniciarán nuevos proyectos porque la esencia de Cinepapaya era nuestra cultura de emprendimiento e innovación”, sostiene sobre el cierre de Fandango (y el recuerdo de Cinepapaya).

¿Razones más allá de la pandemia?

Si bien, para Urteaga, el COVID-19 fue un golpe fulminante para la industria. A diferencia del año pasado, asegura, ya se preveía que este 2020 el cine en general no iba a tener un buen año. En principio, porque los contenidos (películas por estrenarse) no eran de la talla ‘blockbuster’ como las del año anterior.

“ Hay demasiada incertidumbre en la industria del cine ahora, los exihibidores (cines) están cerrados y nadie sabe cómo cambiarán los hábitos de los espectadores. ¿Se quedarán en casa viendo películas o saldrán al cine a exponerse cuando reabran? Hoy lo que vemos es que los estudios están postergando fechas de estreno de películas en las que ya invirtieron, pero que saben no pueden mantener en el congelador mucho tiempo. Ante ello, el streaming está generando ingresos directos y sin intermediarios para intentar recuperar esas inversiones”, comenta.

Gary Urteaga, cofundador de Cinepapaya, empresa que fue vendida a Fandango para su ingreso al Perú, comenta que si bien el manejo de Fandango y todo el equipo fue muy bueno, lamentablemente hubo planes de inversiones adicionales y varios proyectos conexos significativos, que no se llegaron a concretar. Tales como el video streaming y el cierre de las verticales de Cinepapaya para la venta de pasajes de bus, eventos y delivery.

De acuerdo a Carlos Letts, director de la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento de la UPC, ante la coyuntura muchos negocios digitales que tenían sus sustento en la presencialidad tienen que replantearse, creando otras líneas de negocio. Si Fandango mantenía como premisa de su estrategia continuar con la venta de cine, siendo que estos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, no tendría mucho sentido, comenta el experto. “Este era el momento adecuado para hacerlo, hay muchos negocios que se están reinventando, también la manera cómo se consume el cine”, explica.

En efecto, el grupo NBC Universal había lanzado la plataforma de Fandango Now para Estados Unidos, pero no fue una opción para Latinoamérica. Además, en abril el holding firmó un acuerdo para comprar Vudu, la plataforma streaming de Walmart, a Fandando US y en julio, además, lanzó Peacock, uniéndose así a la nueva guerra por el streaming en ese mercado.

Aciertos y errores

Pero volviendo al mercado peruano, ¿Fandango tuvo una estrategia adecuada? ¿Cinepapaya fue vendida en el momento correcto?

Gary Urteaga cuenta que cuando vendieron Cinepapaya, se encontraban adaptando nuestras tecnologías para soluciones dirigidas a más industrias como restaurantes, transporte, eventos, etc. “Pero vendimos la empresa por falta de acceso a capital emprendedor. La venta fue en un buen momento en el contexto de un ecosistema de startups en etapa temprana”, comenta Urteaga, que hoy además es cofundador, mentor e inversor en otras startups.

Burgos, a través de su post en Linkedin, recuerda esa diversificación que se dio allá por el 2014, cuando recibieron una inyección de US$2 millones de una de las empresas tech más grandes de Brasil. En ese momento no solo se mudaron a una oficina más amplia, triplicaron el equipo y lograron ventas en 10 países sino que crearon tres verticales en base a su know how: Papayapass (venta de entradas para eventos, conciertos, conferencias), Papayabus (venta de pasajespero que se vieron suspendidas con la adquisición de Fandango. de buses interprovinciales) y Papayafast (delivery, recojo en tienda y atención remota en pollerías y otros restaurantes) e incluso pilotos de paquetes VIP con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cada una con distinto nivel de éxito.

La nueva cultura organizacional. explica el CTO de la empresa en el país, hizo que se alinearan a un enfoque único con el negocio de venta de entradas al cine y hacerlo lo mejor posible.

Papayabus fue una de las verticales que lanzó Cinepapaya antes de la adquisición por parte de Fandango, que se dejó en el camino para enfocarse en el 'core': la venta de entradas de cine.

Para Letts, posiblemente estas verticales se pudieron desplegar o aprovechar con mayor potencia. “Hoy vemos un cambio no solo en el consumo del cine sino en toda la industria”, indica.

Para los fundadores de Cinepapaya, ¿fue adecuado el manejo de Fandango luego de la venta? Al respecto, Gary Urteaga refiere que según su visión, cree que hubo una excelente gestión local de Fandango Latam, los cofundadores y de todo el equipo de la empresa que estuvo enfocado en el crecimiento en América Latina. No obstante, “lamentablemente hubo planes de inversiones adicionales significativas y varios proyectos conexos, como video streaming , por ejemplo, que no se llegaron a concretar. Así como la decisión del nuevo dueño de cerrar las otros verticales (papayapass, papayabus y papayafast) para enfocarnos en la venta de entradas al cine”, sostiene.

Urteaga, en esa línea, comenta que hubiese preferido mantener el trabajo en innovación y seguir explorando las oportunidades para el desarrollo de tecnología y nuevos modelos de negocios [como las verticales mencionadas], que requiere y permite una adaptación rápida y constante al mercado. “Pero ya Cinepapaya es historia, y lo mejor que podemos hacer es mirar hacia el futuro, seguir trabajando duro, y capitalizando todo lo aprendido de los aciertos, y sobretodo, de los errores”, remarca.

¿La guerra por el streaming llegará al Perú?

“Hay una reconfiguración no solo de cómo se consume, sino de toda la industria. Los que marcan las hora son los grandes streaming, Yo creo que es potra oportunidad para replantear”, afirma Letts.

Precisamente, NBC Universal fue el primero el saltarse la exhibición de una película importante en los cines, con Trolls World Tours, producción que lanzó directo en streaming en abril pasado. Para Urteaga, esa fue una primera señal en la industria de los grandes cambios que vendrían”, sostiene. El mismo camino sigue Disney, que hace un par de días anunciará que Mulan (la versión live action) no se estrenará en cines (ante la pandemia) y se estrenará directamente en Disney +. Esta plataforma, además, anunció hace menos de 70 horas que llegará a Latinoamérica en noviembre.

El servicio de streaming propiedad de Walt Disney Company ya tiene fecha confirmada para su lanzamiento en América Latina: noviembre. (Foto: Freestocks)

Todas las compañías de medios se han posicionado en la guerra del streaming. Comcast (de NBC Universal) tiene a Peacock y antes tenía a Fandando Now y comrpó a Vudu para fortalecer el video on demanda; Disney tiene a Disney +, Hulu, ESPN , y AT&T tiene a Warner Media con HBO Max (streaming), Amazon con Prime Video, Apple con Apple TV , entre otras. Todas son ahora competencia oficial de Netflix, que sigue liderando el mercado.

¿Es rentable en este momento? A decir de Gary, sí. Para NBCU, afirma, fue muy rentable estrenar Trolls en streaming y no en los cines, ya que no tiene que compartir los ingresos con las cadenas de cine. Asimismo, NBCU ha incorporado publicidad en su plataforma Peacock, dado que es un modelo fremium, gratis para suscribirse (con comerciales), eliminando publicidad al pagar suscripción y el pago por contenido premium.

“La guerra del streaming apenas está comenzando, pero habrá mucho dinamismo en la industria, con contenidos exclusivos (series, peliculas, programas), modelos de negocios, precios, mercados, territorios, entre otros”, avizora. Una realidad que se acelera a raíz de los cambios en el consumo a causa de la pandemia.

Para Letts, incluso volviendo a la presencialidad (cines), no cree que se vuelva a cómo la industria era antes. No solo a nivel del desarrollo del streaming sino que esta digitalización forzosa podría incluso modificar el servicio que se ofrece, por ejemplo, la necesidad de incorporar conectividad en el servicio.

DATOS

- La startup peruana es una de las más exitosas del país, solo en el 2015 cerraron ventas de entradas por US$7,5 millones, de acuerdo a información de la propia empresa.

- Cinepapaya nació en el 2011, apuntando a ser un sistema VoD con streaming adaptativo, un Netflix para Latinoamérica. Si bien desarrollaron la tecnología, fue difícil contar con un catálogo de películas y Netflix entraba con fuerza a la región. Ante ello, pivotearon rápidamente a la venta de entradas de cine .

- En el 2019, Fandango logró duplicar ventas frente al año pasado, lograron un pico de venta de 3 asientos por segundo y crecieron en cantidad de cines nuevos afiliados en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Perú.