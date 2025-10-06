Fed: recorte de tasas y mercado laboral

El 17 de septiembre, la Reserva Federal implementó un recorte de 25 puntos base, llevando la tasa de referencia al rango entre 4% y 4,25%. La decisión estuvo plenamente descontada por el mercado, que ahora centra su atención en las dos reuniones restantes del año con la expectativa de al menos dos ajustes adicionales. El debate se centra en el ritmo de la futura flexibilización monetaria, donde el mercado descuenta más recortes que la FED, con el mercado laboral como la variable determinante para resolver esta diferencia.

La economía estadounidense muestra una resiliencia notable, con un crecimiento del PBI revisado al alza a 3,8% en el segundo trimestre y proyecciones sólidas para el actual. Al mismo tiempo, la inflación sigue moderándose. Las presiones actuales sobre los precios parecen responder más a factores temporales, como los aranceles, que, a una demanda sobrecalentada, lo que le otorga a la FED la flexibilidad que necesita.

Mientras tanto, el mercado laboral está viviendo un cambio estructural. Aunque la creación de empleo se ha moderado y el desempleo está en 4,3%, esta no es una señal de debilidad. Debido a cambios en la fuerza laboral, influidos por políticas migratorias, ahora se necesitan menos empleos cada mes para que el desempleo no suba. En este escenario, las empresas actúan con cautela, no hacen despidos masivos, pero tampoco contratan de forma agresiva.

Aquí, el factor disruptivo es el notable aumento de la productividad, impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial. Este fenómeno explica cómo el crecimiento puede sostenerse con una menor creación de empleo, manteniendo los márgenes corporativos y alejando los riesgos de recesión. Por lo tanto, el mercado laboral se convierte en el factor decisivo para la Reserva Federal, ya que es el termómetro de esta nueva dinámica. Una moderación controlada, con un desempleo que se acerque al 5%, confirma que la economía puede enfriarse sin romperse, dando luz verde a la FED para profundizar su ciclo de recortes de tasas de manera más decidida.