Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En esta edición de Ping Pong, Federico Borsani, gerente general de adidas, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.
En esta edición de Ping Pong, Federico Borsani, gerente general de adidas, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.
- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?
A las 6:30 A.M., como una banana y salgo a entrenar
- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?
Radical Candor, un enfoque práctico para liderar con empatía y honestidad
- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?
Una foto de mi familia
- ¿Cine o teatro?
Teatro de comedia, excelente plan para una salida con amigos
- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?
Las apps de viajes
- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?
Disney, para ver mucho deporte
- ¿El auto de sus sueños?
Me encanta la Ferrari SF90 Stradale, aunque no me la compraría, soy bajo perfil
- ¿Destino favorito en vacaciones?
Disfruto de las playas en verano y las montañas en inverno
- ¿Qué deporte practica? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió).
Desde chiquito futbol y tenis, ahora mucho tenis.
- ¿Cocktail o trago favorito?
Cynar julep, trago cítrico y amargo
- ¿Cuál es su restaurante favorito?
Osaka
- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?
Punta Sal, Tumbes
- Descríbase en 3 palabras
Estratégico · Íntegro · Enérgico
- ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)
Convertir la complejidad en claridad
- Una frase que lo/la defina
No hay nadie más importante que el equipo
- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?
Adidas: “A través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas”
- ¿Quién es el jefe que más te marcó?
Pablo Lamo, CEO de adidas Argentina, un genio
- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?
Mis padres: con un propósito claro y esfuerzo los resultados llegan
- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?
Piloto de avión y comencé como pasante en una consultora
- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?
Ninguna, lo importante es aprender de las mismas
- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?
¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
- ¿Cuál es su mayor orgullo?
Mi familia, sin ninguna duda
- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?
Como lograr la movilidad social ascendente
- ¿Cuál es tu principal virtud?
Claridad para decidir y compromiso para ejecutar
- ¿Y tu principal defecto?
Me distraigo rápido
- Nestlé se retira del negocio de helados a nivel global: Así fue como la multinacional compró D’Onofrio hace casi 30 años
- Larcomar recibe la denominación de Marca Perú: ¿por qué y qué significa?
- D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”