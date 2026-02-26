En esta edición de Ping Pong, Federico Borsani, gerente general de adidas, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6:30 A.M., como una banana y salgo a entrenar

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

Radical Candor, un enfoque práctico para liderar con empatía y honestidad

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una foto de mi familia

- ¿Cine o teatro?

Teatro de comedia, excelente plan para una salida con amigos

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Las apps de viajes

Federico Borsani, Gerente General de adidas | Foto: Rafael Cornejo

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disney, para ver mucho deporte

- ¿El auto de sus sueños?

Me encanta la Ferrari SF90 Stradale, aunque no me la compraría, soy bajo perfil

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Disfruto de las playas en verano y las montañas en inverno

- ¿Qué deporte practica? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió).

Desde chiquito futbol y tenis, ahora mucho tenis.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Cynar julep, trago cítrico y amargo

Federico Borsani, Gerente General de adidas | Foto: Rafael Cornejo

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

Osaka

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Punta Sal, Tumbes

- Descríbase en 3 palabras

Estratégico · Íntegro · Enérgico

- ¿Tiene algún talento oculto? (Contar desde cuándo o cómo lo descubrió)

Convertir la complejidad en claridad

- Una frase que lo/la defina

No hay nadie más importante que el equipo

Federico Borsani, Gerente General de adidas | Foto: Rafael Cornejo

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Adidas: “A través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas”

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Pablo Lamo, CEO de adidas Argentina, un genio

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mis padres: con un propósito claro y esfuerzo los resultados llegan

- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Piloto de avión y comencé como pasante en una consultora

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Ninguna, lo importante es aprender de las mismas

Federico Borsani, Gerente General de adidas | Foto: Rafael Cornejo

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia, sin ninguna duda

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Como lograr la movilidad social ascendente

- ¿Cuál es tu principal virtud?

Claridad para decidir y compromiso para ejecutar

- ¿Y tu principal defecto?

Me distraigo rápido