María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el FEN prevenir y fiscalizar. | Foto: Internet.
Por María Rosa Villalobos

La exministra Denisse Miralles dejó Jr. Junín esta semana, y se trasladó a la sede de la PCM. La ejecución de los gobiernos subnacionales y la emergencia climática serán el escenario en el que la Premier tendrá que proteger la estabilidad política y económica de esta gestión.

