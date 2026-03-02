La exministra Denisse Miralles dejó Jr. Junín esta semana, y se trasladó a la sede de la PCM. La ejecución de los gobiernos subnacionales y la emergencia climática serán el escenario en el que la Premier tendrá que proteger la estabilidad política y económica de esta gestión.

La Unidad de Datos de este Diario encontró que el año pasado los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) dejaron de gastar S/425 millones de S/2.996 millones del programa presupuestal 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. Y, como es casi siempre el caso, la mayor cantidad del monto no ejecutado pertenece a los gobiernos locales.

Esta cifra –los S/425 millones– contrasta con los S/ 599 millones que el MEF autorizó transferir a distintos gobiernos locales el último viernes para asegurar la continuidad y culminación de 981 obras. Lejos de criticar el loable objetivo de terminar con lo ya iniciado, se debería priorizar este gasto y dirigirlo a la prevención de desastres, y así complementar la activación del bono de arrendamiento por emergencia de S/500 mensuales para las familias afectadas que anunció el Gobierno la semana pasada.

Por otro lado, al declarar emergencia, los gobiernos subnacionales tienen mayor libertad de gasto y agilidad en procesos –pueden realizar contrataciones directas –. Nuestro problema no es el dinero, sino cómo se gasta. Auditar de manera correcta la adquisición o alquiler de maquinaria y los potenciales sobrecostos en procesos como la descolmatación de ríos es tan importante como articular acciones preventivas. Y así también, el correcto registro de lo que se hace y dejar de hacer, pues la única manera de saber hacia dónde debemos ir los próximos años. Lo sucedido en Arequipa es solo una muestra de lo que podría suceder si el FEN se agudiza.

El 8M

Resaltamos en esta edición, nuestro especial por el Día de la Mujer, el trabajo de las ejecutivas que han abierto camino para las más jóvenes.