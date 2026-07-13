Por Claudia Inga Martínez

La llegada del fenómeno de El Niño (FEN) es cada vez más frecuente en nuestro país y este año tiene la peculiaridad, pues El Niño Costero coincidirá con el fenómeno de El Niño global. De acuerdo al último Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) al 26 de junio, hay una gran probabilidad de que El Niño Costero alcance su máxima intensidad y llegue a la categoría muy fuerte. Desde Senahmi indicaron que este fenómeno tendría mayor intensidad entre agosto y noviembre, y se prolongaría hasta el verano 2027, por lo que podría coincidir con El Niño global. Según el ENFEN, El Niño global se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, alcanzando la magnitud fuerte desde agosto hasta febrero del 2027. Para el verano se estima que el evento tendría una magnitud fuerte o moderada, que coincide con la temporada de lluvias.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.