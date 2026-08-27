Por Fiorella Gil Mena

El ceviche, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, enfrenta un nuevo desafío; el mar está cambiando. Las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño y El Niño Costero están modificando la distribución y disponibilidad de distintas especies, lo que empieza a trasladarse a toda la cadena que va desde el pescador hasta las cevicherías.

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