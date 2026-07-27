icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gonzalo Raffo, socio de Energía de Hernández & Cía, y Álvaro Lara, asociado senior de Energía de Hernández & Cía, analiza el Fenómeno de El Niño: El riesgo energético y la factura que pagan los clientes libres. EFE/Javier Belver ARCHIVO
Gonzalo Raffo, socio de Energía de Hernández & Cía, y Álvaro Lara, asociado senior de Energía de Hernández & Cía, analiza el Fenómeno de El Niño: El riesgo energético y la factura que pagan los clientes libres. EFE/Javier Belver ARCHIVO
/ JAVIER BELVER
Por Gonzalo Raffo, Álvaro Lara

Las proyecciones que anticipan un posible fenómeno de El Niño de intensidad moderada a fuerte hacia finales del 2026 e inicios del 2027 vuelven a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el sector eléctrico peruano: la vulnerabilidad del sistema frente a eventos climáticos que afectan la disponibilidad de recursos energéticos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.