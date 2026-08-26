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El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. | Foto: DHL
El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. | Foto: DHL
Por Fiorella Gil Mena

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. Aunque la compañía mantiene una expectativa de crecimiento a doble dígito para este 2026 –entre 10% y 11%–, un eventual cierre de carreteras, desbordes de ríos o interrupciones de las principales rutas terrestres podría generar sobrecostos y retrasos para su operación, que depende de la conexión entre sus centros logísticos y los clientes en distintas regiones del país.

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