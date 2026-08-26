El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. Aunque la compañía mantiene una expectativa de crecimiento a doble dígito para este 2026 –entre 10% y 11%–, un eventual cierre de carreteras, desbordes de ríos o interrupciones de las principales rutas terrestres podría generar sobrecostos y retrasos para su operación, que depende de la conexión entre sus centros logísticos y los clientes en distintas regiones del país.

Panayotis Lazalde, Country Manager de DHL Express Perú, señala que, entre los factores que actualmente podrían afectar sus proyecciones, el fenómeno de El Niño es el que genera mayor preocupación para la compañía en el corto plazo. A ello se suman, asimismo, el aumento en el precio de los combustibles y las tensiones comerciales.

“Definitivamente el fenómeno de El Niño puede impactar momentáneamente por los efectos que tenga en el norte, sur y, de manera colateral, en Lima. Hay que monitorear y vigilar cómo se va dando ese impacto”, sostiene.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año.

El riesgo no se limita a la interrupción del transporte. Para una compañía de envíos ‘express’, donde el tiempo de entrega forma parte de la propuesta de valor, una demora de varios días puede tener un efecto directo sobre los costos de almacenamiento, procesamiento y traslado de la carga.

“Si nos cierran carreteras o bloquean rutas, la mayor parte de nuestra operación puede mantenerse vía aérea. Sin embargo, hay rutas que, por la distancia, necesariamente requieren conexión terrestre dentro del territorio peruano. En el pasado nos hemos adaptado a estas situaciones, pero los costos definitivamente se ven afectados”, explica.

Un retraso de tres días puede elevar costos hasta 7%

La compañía todavía no cuenta con una estimación específica del impacto que tendría un eventual fenómeno de El Niño sobre su operación, debido a que este dependerá de la magnitud y ubicación de las interrupciones. Sin embargo, Lazalde calcula que un retraso de entre uno y tres días podría elevar los costos entre 5% y 7%.

“El sobrecosto de entrada, la promesa de servicio, el decir ‘puedo llegar en tres días’ y duplicar el tiempo... ahí hay un sobrecosto para el cliente y también para nosotros, porque hay que almacenar [el paquete], acumularlo, procesarlo y moverlo a un espacio adecuado. Todo eso genera un sobrecosto importante”, afirma.

Ante este escenario, DHL Express contempla utilizar centros alternativos para acumular mercancías y esperar a que se restablezcan las rutas. La prioridad, señala el ejecutivo, será evitar poner en riesgo los productos de sus clientes y mantener la continuidad de las operaciones.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año.

“Si tenemos que entrar en un lugar, vamos a algunos centros alternativos donde podemos acumular ciertas mercancías y entregarlas posteriormente, o almacenamos un tiempo las mercancías y, cuando vemos que ya podemos asistir y entregarlas, lo hacemos. Hay alternativas que se pueden hacer para no poner en riesgo tampoco los materiales y productos que nuestros clientes nos dan”, agrega.

El riesgo adquiere especial relevancia para sectores como minería, manufactura, salud y automotriz, donde un retraso en la llegada de un repuesto o componente puede detener una línea de producción.

‘Heavy Weight Express’: carga de hasta 3.000 kilos

Precisamente, en este contexto DHL busca ampliar su participación en el transporte de carga pesada mediante el fortalecimiento de ‘Heavy Weight Express’, una solución que permite realizar envíos de hasta 1.000 kilos por pieza y hasta 3.000 kilos por envío.

La propuesta apunta principalmente a empresas que requieren transportar repuestos, materias primas, maquinaria y componentes críticos en plazos cortos. En minería, por ejemplo, la rapidez puede ser determinante cuando una operación necesita una pieza para evitar una paralización.

“Para una minera, una paralización por la falta de un repuesto, una refacción o una materia prima puede implicar costos muy altos. Por eso, la rapidez en el envío de estos componentes es clave”, señala Lazalde.

El segmento de envíos superiores a 50 kilos ya registra un crecimiento de entre 15% y 18% interanual, según la compañía, y DHL busca acelerar esta tendencia con el fortalecimiento de Heavy Weight Express.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. | Foto: DHL

Un avión con capacidad de 42 toneladas

Para atender esta demanda, la empresa viene reforzando su infraestructura local. DHL cuenta con un vuelo propio seis días a la semana y, de acuerdo con la compañía, la capacidad de la aeronave pasó de 20 a 40 toneladas hace cerca de 18 meses. En la actualidad, transporta, en promedio, entre 23 y 25 toneladas, aunque en temporadas de mayor demanda puede superar las 30 toneladas.

La compañía también cuenta con camiones con capacidad de hasta 14 toneladas y una flota total de 60 vehículos, según la información proporcionada por DHL.

El nuevo servicio incorpora, además, ‘Priority Import’, mediante el cual DHL gestiona el proceso de importación desde la recolección en el país de origen hasta el despacho aduanero y la entrega final. La compañía destaca que el servicio cuenta con seguimiento especializado y atención dedicada para detectar eventuales incidencias durante el proceso.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año.

Inversiones por US$1,9 millones

El impulso a la carga pesada forma parte de un plan más amplio de expansión de DHL Express en el Perú. Para este año, la compañía prevé invertir aproximadamente 1,7 millones de euros, equivalentes a unos US$1,9 millones, solo en infraestructura.

A ello se suma la incorporación de seis vehículos eléctricos este año, con lo que la compañía llegará a 12 unidades eléctricas, equivalentes a cerca del 30% de su flota de última milla.

La empresa también viene ampliando su red de puntos de atención. Actualmente cuenta con 25 puntos y espera cerrar 2026 con 30, tras abrir cinco nuevas ubicaciones. Para el 2027 proyecta sumar otros cinco, hasta llegar a 35.

La expansión contempla ciudades como Arequipa, Ica, Trujillo, Cusco, Tacna y Piura. “Eso nos permite expandir nuestra presencia a lo largo de Lima y territorios que también estamos invirtiendo muy fuerte en regiones”, señala.

La apuesta responde al crecimiento que DHL viene registrando en los últimos años. Según Lazalde, la compañía acumula entre tres y cuatro años de crecimiento sostenido y espera que este 2026 no sea la excepción.

“Este año estamos planteando un crecimiento de doble dígito, aproximadamente del 10% a 11%. Las inversiones han dado resultado”, afirma.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año.

Combustibles y aranceles completan el mapa de riesgos

Después de El Niño, Lazalde ubica entre los principales riesgos para la operación el comportamiento de los combustibles, condicionado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El ejecutivo explica que DHL aplica un recargo por combustible que responde a una práctica extendida en la industria logística y se ajusta conforme evolucionan los precios del petróleo.

A ello se suma, también, el impacto de las políticas arancelarias de Estados Unidos. En este frente, la estrategia de DHL ha sido acompañar a sus clientes con asesoría para que puedan entender el efecto de los nuevos aranceles y optimizar sus procesos de comercio exterior.

“Lo que hacemos es asesorarlos. Decirles cómo hacer frente a este tipo de arancel, porque tiene una mecánica. Cuando se pusieron estos aranceles, lo que hicimos inmediatamente fue capacitarnos y entrenarnos con los equipos de Estados Unidos”, explica.

Para DHL, el impacto de estas medidas está vinculado con las decisiones que tomen sus clientes que con la operación logística en sí misma.

“El cliente puede decidir dos cosas: dejar de exportar o alinearse y veo cómo optimizar costos como negocio para seguir exportando. Eso último fue lo que pasó con una gran mayoría”, añade.

El Fenómeno de El Niño se ha convertido en el principal factor de riesgo que DHL Express Perú monitorea de cara al cierre del año. (Foto: Difusión)

Más estaciones para acompañar el crecimiento

El plan de expansión no terminará este año. Lazalde adelanta que DHL seguirá abriendo alrededor de cinco puntos de atención a un ritmo anual durante los siguientes tres años, mientras evalúa nuevas estaciones que permitan descongestionar su operación en El Callao.

“Tenemos capacidad suficiente, pero si lo proyectamos de aquí a dos años, si seguimos este número de crecimiento, que es lo que esperamos, necesitamos invertir en desahogar y tener abiertas estaciones alternas”, afirma.

Además de Estados Unidos, que continúa siendo uno de los principales mercados para el comercio exterior peruano, DHL identifica oportunidades de crecimiento en China, España, Alemania, Italia, Japón, Medio Oriente y, especialmente, la India, motivados por el acuerdo comercial que se aproxima entre el país asiático y el Perú.

Así, la compañía busca que el crecimiento de su operación no dependa únicamente de un mayor volumen de envíos, sino de ampliar su capacidad para atender carga más pesada, llegar a nuevas regiones y ofrecer soluciones logísticas a industrias que necesitan reducir al mínimo el tiempo entre la importación de un insumo y su llegada a la operación.

“Es llevar el Perú al mundo, pero también ayudar a las empresas peruanas a que traigan las cosas que necesitan importar para producir, procesar y que la economía peruana siga creciendo”, concluye Lazalde.