Por Melissa Rodríguez Enciso, Maritza Saenz

El Niño Costero volvió a presentarse en el Perú en un contexto de transición política y fortaleza económica. Sin embargo, sus efectos ya amenazan a sectores clave para las economías del norte del país, la zona más expuesta a este tipo de eventos climáticos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.